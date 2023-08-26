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e新品：Samsung腕上健康管家 晚晚幫你睡眠評分

【明報專訊】上期介紹了Samsung新推出的摺機，同期登場的其實還有Galaxy Watch6智能手表。今代以全方位健康管理為賣點，尤其重視用家的睡眠質素。此外，表身採用更纖薄邊框、更大的屏幕，使用更加方便。

Galaxy Watch6內置睡眠分析功能，可綜合睡眠時長、周期、清醒時間等數據來分析及評分。由廠方與美國全國睡眠基金會共同開發的個人化睡眠資訊功能，每朝會提供用家睡眠健康狀况的分析回顧。而睡眠規律監測功能，則可顯示用家的日常睡眠及起牀時間是否一致。表內也設有升級的個人睡眠指導，方便用家在手表和手機上查看個人化指導、提示和提醒，從而根據分析來調整睡眠習慣。

分析身體數據 助訂運動目標

當用家進入睡眠狀態時，手表亦可協助用家提供更好的睡眠環境，包括自動更改已連接的智能家電設定，啟動手表和智能手機的睡眠模式，設置靜音通知，調暗屏幕，甚至開啟表上無色的LED紅外線感應器，既能繼續蒐集數據，又不用怕受光線干擾。手表亦設身體成分分析，透過測量骨骼肌肉、基礎代謝率、身體水分和體脂百分比等指標，分析身體狀態，助用家制訂運動目標、追蹤進度。

遙距測量食物海水溫度

新表除有血壓和心電圖監測功能之外，亦新加入心律異常通知功能，即使在睡眠中亦能持續運作。此外，手表亦能追蹤夜間的皮膚溫度，從而提供月經周期追蹤等資訊。而跌倒偵測功能可自動偵測跌倒情况，無論是在運動期間、站立時，甚至是在睡覺時從牀上跌落，一旦偵測為跌倒，手表將自動向緊急服務號碼或預設緊急聯絡人發出警報。

新表支援全新的One-Click快拆表帶設計，可讓用家搭配不同表帶使用。表內配備了更大的電池容量並同時減低電量消耗，關閉Always On Display功能後能提供40小時使用時間，一般情况亦可使用30小時。而且只需為手表快速充電8分鐘，即可額外使用8小時。此外，全新的Thermo Check應用程式可讓用家毋須用手接觸實物，就能測量枱上的食物溫度，或在游泳前測試海水溫度。Galaxy Watch6提供44毫米（黑色、銀色）及40毫米（黑色、鉑金色）兩個選擇。●

售價：$2598（40mm 藍牙版）、$2998（40mm LTE版）、$2798（44mm 藍牙版）、$3198（44mm LTE版）

查詢：3698 4698（Samsung）

相關字詞﹕e潮 運動手表 智能手表

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