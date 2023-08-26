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開放式斜柄 減腕部壓力 Braun人體工學熨斗 平熨掛熨就手

【明報專訊】俗語有云「人靠衣裝」，對於不少人來說，整潔的衣服是每天必備的裝備，既是職場上的信心表現，也是一種生活態度；熨衫是回家指定動作之一，這類用家對蒸氣熨斗的要求自然比一般人更高，因此不少品牌都推出更加專業的蒸氣熨斗，以迎合市場需要。最近有品牌設計出有人體工學認證的新產品，同時加入新技術，減少熨衫時衣物變形的問題，配合強勁的蒸氣，令衣物保持最佳狀態。

強勁蒸氣除皺摺

過往熨斗的設計，大多着重於溫度的調節上，但最近由德國Braun推出的CareStyle 7 Pro壓力式蒸氣熨斗（IS7286BK），更重視用家的使用體驗及舒適感。它的設計獲得ErgoCert（意大利國家認證機構Accredia認可）頒發人體工學認證，機身上方設有獨特設計的開放式手柄，有輕微傾斜的角度，令用家熨衫時保持更自然舒適的姿勢，減輕手腕承受的壓力。機體亦採用平燙和垂直掛熨兩用設計，幫助用家更靈活護理衣物。

單靠人體工學技術未必滿足到用家，CareStyle 7 Pro配備自家的FreeGlide 3D技術，廠方宣稱底板有特別曲線，能全方位熨燙衣物，保持衣服不變形。熨板尾部特別向上彎曲，讓用家向後熨燙時保持順暢，處理衫領、鈕扣及口袋位置更順手，也方便拉直裙上的皺摺。為了縮減用家熨燙的時間，CareStyle 7 Pro設有PowerSteam技術，蒸氣量為每分鐘190克，並可持續使用15分鐘，配合8巴蒸氣壓力，蒸氣的噴射輸出量達到每分鐘650克，更容易滲透到衣物纖維裏，把頑固皺摺整理好。

4種模式 征服任何衣物

此外，CareStyle 7 Pro設有iMode技術，提供4種熨燙模式給用家選擇，包括ProSteam、Turbo特強、iCare保護衣物及Eco環保模式。其中ProSteam模式可連續輸出蒸氣30秒，能配合垂直掛熨使用；Turbo特強模式使用最大的蒸氣量及最高的溫度，主要針對熨平粗厚衣物的頑固皺摺；iCare保護衣物模式設有安全熨衣溫度來保護衣物，適合所有可熨衣料使用；至於Eco環保模式則使用較少能源來熨燙衣物，與最高設定比較可節省55%的能源。

加強防刮 快速除垢除菌

廠方聲稱底板採用了相比不鏽鋼堅硬兩倍的物料製作，高效防刮；同時設有Ultimate FastClean除垢系統，能更快及更容易完成除垢程序，令機體更耐用。而利用iCare智能保護衣物技術，能精確控制溫度變化，既保護衣物，也可防止在熨燙時出現漏水情况。而經歷過疫情洗禮後，不少人都更重視除菌能力，根據廠方由獨立實驗室所做的棉質布料測試，使用Turbo特強模式下可去除99.9%細菌，既減低用家接觸細菌的風險，也能減少衣物異味。機體設有10分鐘自動停機功能，就算忘記關機，把熨斗放在衣物上，也會自動關機減低危險。●

■Braun CareStyle 7 Pro IS7286BK規格

水箱容量：2L（可拆式）

蒸氣壓力：8 bar

輸出功率：2700W

一般蒸氣輸出：190克/分鐘

噴射蒸氣輸出：650克/分鐘

體積：400×295×220mm

重量：4.94kg

售價：$4998

查詢：2237 1313（Braun）

文：吳一鳴

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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