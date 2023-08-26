環保之友、復古文青、尋寶獵人 清邁必逛3大周末市集

除有大家熟悉的Jing Jai Market和有「清邁鴨寮街」之稱的二手市集Nong Hor外，清邁還有一個新市集，打着支持可持續發展，零浪費為旗號的Bamboo Family Market，只限每月首個周末舉行，不想錯過便要好好規劃行程。

泰國一直是膠袋之國，去一趟超市或街市，動輒從店家處拿取十個八個膠袋；買外賣或小食，不論熱食湯粉或凍食沙律，每種食物都用膠袋盛載。Bamboo Family Market的兩名創辦人Roong和Kyemon，異口同聲希望為社區做點事情，改變大家「與膠同行」的壞習慣。Roong是咖啡店老闆，沒有辦市集的經驗；Kyemon則是移居清邁約1年的緬甸人，曾是緬甸幾個有機農墟和手作市集的推手；兩人上個月首次舉辦Bamboo Family Market。由於只是初試啼聲，暫時只定於每月的第一個星期六舉行。

樹葉環保袋搶鏡

她們打着zero waste（零浪費）、sustainability（可持續）、community concern（關心社區）、local natural（本土天然）為旗號，召集了30個有心組織來擺檔，市集地點則選定於Roong咖啡店外的大草地。市集不光是嗌口號，還落力推動檔主們「全走塑」，以Kyemon的麵檔為例，自家製菠菜麵以新鮮荷葉作盛器端上，客人自帶餐具還可減5泰銖（約1.1港元）。很多客人從未見過街頭小食都可以這樣環保兼有賣相，食得開心之餘，還不忘打卡。

相對較有名氣的大型市集，這裏確實顯得有點迷你，但擺檔販主全部大有來頭，有手工製作銀器的山區Karen族村民，擅長藤器編織工藝的Ban Pong Huai Lan鄉村老太太，種植新鮮當造蔬菜的本地菜農，緬甸私房菜廚師，以本地材料製作天然護理產品的荷蘭太太，還有賣了多年蜂蠟布的澳洲老闆等……一瞬間小市集好像變身聯合國一樣，絕對是社區大融和！每個檔主都有自己的小故事，加上他們總是笑意盈盈又非常細心介紹產品，令人每檔都想停一停，結果一逛就溜了2個多小時！現場另有體驗工作坊，譬如傳統木刻印章、民族毛線編織等。

文創農墟市集 歎傳統早餐

喜歡熱鬧的話，則千萬不要錯過逢周六日舉行的JJ Market！市集全名是Jing Jai Market，光是露天位置就有逾200個攤檔，集合文創手作、本地服飾、live band演出、美食農墟等；同時也設有一個展覽藝廊、Good Goods土產精品百貨店和Tops Green超市，以及一些固定店舖商戶（賣棉麻服飾為主）。市集經過泰國尚泰集團收購後，變得有規劃有管理，即使如此多檔攤，都依然井然有序，讓人逛得非常舒服。

大家晨早來到，當然先要到農墟的美食攤位來個早餐——泰式粉麵、七彩素菜、泰北香腸炸雞、傳統甜點麵包咖啡等，一應俱全；吃飽後才慢慢逛，先去露天區，然後再看展覽商店，要在這裏玩幾個鐘，絕無難度！

最新加入商圈的有幾家餐廳，當中特別推薦今年3月開業，以咖喱起家的Kang Jingjai，菜式屬泰菜和娘惹菜的混合體，有蕉葉烤咖喱魚配椰漿飯、印尼rendang咖喱牛，也有香港人較少吃到的santol curry等選擇。

清邁「鴨記」 二手尋寶地

相較上述兩個巿集，Nong Hor就是一個清邁的土炮市集。場地本身是大片沙地，過百擺地攤檔檔主都極為隨意，有的拿帆布墊就地經營，有的在農夫車尾展示貨品。貨品幾乎都是夜冷店貨色：稀奇古怪的擺設、爛銅爛鐵開山刀、生活用品、二手衫等，在這裏都找得到；也有一兩檔開着有型古董車來賣咖啡、露營用品及古著等。儘管這裏驟眼看來破破爛爛，但如果你是愛舊物愛尋寶的朋友，來這裏就對了。●

■Bamboo Family Market

地址：1269, Samoeng Rd, Nong Kwai, Hang Dong District, Chiang Mai 50230

營業時間：每月首個周六上午8:00至下午3:00

交通：以手機應用程式電召車輛，如在古城市中心出發，車程約20分鐘，車費約165至200泰銖（約36至45港元）

fb：http://www.facebook.com/bamboofamilymarket

■Jing Jai Market

地址：46 Atsadathon Rd, Pa Tan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50300

營業時間：逢周六日上午6:30至下午3:00

交通：電召車輛，如在古城市中心出發，車程約10分鐘，約80至100泰銖（18至22港元）

網址：www.jingjaicentralchiangmai.com

■Kang Jingjai

地址：Jing Jai市集Zone C

營業時間：平日上午10:30至晚上8:00；周六日上午9:00至晚上9:00

fb：http://www.facebook.com/kangjingjai

■Nong Hor Second Hand Public Market

地址：1366 Tambon Chang Phueak, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50300

營業時間：逢周六日上午7:00至下午1:30

交通：電召車輛，如在古城市中心出發，車程約15分鐘，約100泰銖（22港元）

文：何穎（rebechohoho@gmail.com）

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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