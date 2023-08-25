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沙發薯：媽媽的愛 vs. 子女最大利益

【明報專訊】自ChatGPT流行後，全世界不同行業都在討論AI。大家驚歎AI發展突飛猛進，同時擔心自己的工種未來會否被取代。AI的影響深遠，在醫學方面，AI將會令醫學更進一步，帶來更多可能，其中一個因AI而變得更發達的範圍是基因修改。

幼女患罕有病 需全天候照顧

基因修改最明顯的用例是在嬰兒出生前將有問題的基因刪走，確保嬰兒沒有任何殘疾，是個健康寶寶。基因修改是個充滿爭議的話題，太多道德問題，亦讓人思考殘疾人士在社會有否存在的空間。像有唐氏綜合徵孩子的父母，最普遍的論點是每一個生命都是獨一無二，他們除了有權生存外，更有權像平常人一樣吃喝玩樂，享受生命。父母對孩子總有無條件的愛，但父母的愛是否出於孩子的最大利益？BBC的最新劇集Best Interests便是討論這話題。

Best Interests講述Nicci和Andrew育有兩女，大女Katie是17歲的健全青年，但細女Marnie則有罕見的肌肉營養不良症（muscular dystrophy），需要全天候照顧，靠輪椅代步。Marnie的缺陷沒有影響父母對她的愛，Nicci和Andrew赴全力養育Marine，Marnie經常需要受到照顧，二人更因此長期忽略大女Katie。Marnie的症狀同時令她的免疫能力特別弱，所以特別容易患病；每每患病，她亦有併發症的風險，令她的健康每况愈下。

可想而知，Nicci和Andrew的生活如何艱難及累人。所以他們決定去一個短程旅行，拜託鄰居照顧Marnie數天，藉此充電。二人帶着輕鬆心情回家，但當晚凌晨Marnie突然發燒，要即時送院。數小時間，Marnie情况快速惡化，嚴重傷害腦部。醫院認為她已再沒有醫療空間，任何治療只會延長她的痛楚，是折磨，於是向Nicci和Andrew提議停止對Marnie提供治療，關掉她的生命支援器（life support），讓她脫離痛苦，自然死亡。

作為父母，二人當然不同意，尤其是母親Nicci，她極力反對，覺得醫院沒有權掌控她女兒的生死權力，以及應嘗試更多醫療選擇去拯救女兒的生命。不過，父親Andrew則有另一觀點，認為醫院多年以來照顧女兒有道，從沒出錯；女兒現在毫無反應，必死無疑。所以他考慮是不是時候需要接受現實，為女兒的利益着想，為她的苦患畫上句號。不過，這念頭當然受到Nicci強烈反對，讓二人關係即時進入僵局，Andrew決定暫時離家，減低摩擦。

病危停治療？ 父母的抉擇

為了推翻醫院決定，Nicci向教會團體尋求協助，將事件帶上法庭。為了增加贏面，教會安排Nicci到不同媒體接受訪問，藉以爭取公眾支持。不過，最終決定還是法庭，而其中一個最影響審判的因素就是衡量繼續提供醫療是否顧及Marnie的最大利益。

在Nicci的角度，她有感自女兒出生至今，每一個人都認定女兒不會活得長，每每有併發症醫生都不相信她有復元機會，但最終女兒還是扭轉大家的預測，所以相信女兒仍有生存空間，仍然值得接受治療。這偉大的母愛，是否建基於女兒的最大利益？我暫且不作結論，大家自行判斷。●

文：陳Damon（chandamon@gmail.com

相關字詞﹕電視劇 基因修改 陳Damon 沙發薯

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