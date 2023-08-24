star chic：簡約中着重細節 畢佬穿搭 耀眼單色風

巨星Brad Pitt不但擁有英俊的面孔，在芸芸荷李活男星當中，他的穿衣品味亦勝人一籌。他的衣著打扮既粗獷又具男人味，但看起來卻又平易近人，造型總瀰漫一種漫不經心和輕鬆自如的感覺。他的「致勝」之道，在於清楚了解自己的生活方式。

鍾情舒適 高品質服飾

簡潔而注重細節的風格，是Brad Pitt長久以來的個人穿衣標誌。即將「登六」的他，近年經常以寬鬆西裝配搭T恤、束腳褲、牛仔褲，再加一雙型格波鞋的造型示人，輪廓似乎呼應着後疫情時代的休閒時尚潮流。他接受Esquire雜誌訪問時曾表示，隨着年紀增長，對自己的服裝感覺有所改變。「當你變老了，會變得愈來愈焦躁，舒適變得更重要。」他亦在訪問中透露，自己偏愛高品質的縫紉，並關注衣服給他帶來的感覺：「我喜歡單色系，但不是一成不變的服裝；我喜歡簡約，亦喜歡縫紉上的細節與觸感。」

對穿衣打扮擁有獨特觀點與要求的Brad Pitt，去年在宣傳電影Bullet Train期間，便請來私人訂製設計師Haans Nicholas Mott，為自己操刀設計宣傳行程的造型。崇尚慢時尚主義的Haans Nicholas Mott，認為衣服應該耐穿，且要經得起時間考驗，堅持以純手工製造作品。他亦選擇為Brad Pitt的造型注入鮮明色彩，顏色大膽多元，讓Brad Pitt的服裝造型提升到另一個層次，在簡單舒適的輪廓中，散發出耀目的風采。

不同深淺度綠色 突顯層次

Haans Nicholas Mott顯然為Brad Pitt建立了一套獨特的穿衣方程式。早前Brad Pitt便以一身鮮明獨特的綠色造型公開亮相。身穿一件淺綠色的Theory尼龍教練外套，內襯純綠色T恤，配搭膝蓋處有破洞的褪色牛仔褲，腳踏一雙熒光黃色拼白色的波鞋，以不同深淺度的綠色，突顯整體造型層次，令看似簡單的造型變得不平凡；再加上佩戴上棕色調太陽眼鏡，隨意插手在口袋的姿態，不費吹灰之力示範穿衣高手的境界。●

WHO: Brad Pitt

WARDROBE: Theory

查詢：Theory 2610 1223（太古城中心店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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