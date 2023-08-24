brand focus：「指紋」鞋履設計師Salehe Bembury 戶外服盡顯大自然色彩

5年來與Moncler Genius合作的均為時尚界頂尖設計師，包括風格華麗的Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli、知性脫俗的Jonathan Anderson、夢幻柔美的Simone Rocha，由裏原宿之父藤原浩主理、充滿型格街頭風的Fragment Design，前衛和實驗設計則有川久保玲愛徒二宮啟的Noir Kei Ninomiya和Craig Green，還有來自日本的型格山系品牌Hyke，以及人氣設計師Francesco Ragazzi的Palm Angels和Matthew Williams的1017 ALYX 9SM等。他們每個都獨當一面，不單塑造令人耳目一新的羽絨服，還為時尚界帶來前瞻概念和想像空間。

以自然美學風格為設計理念

今季的Moncler Genius早前於倫敦時裝周舉辦了The Art of Genius時裝騷，合作單位陣容震撼整個時尚圈，包括演藝界的Alicia Keys、Pharrell Williams和Jay-Z，合作多年的Fragment Design、Palm Angels和第一次參與的Rick Owens，令人期待已久的聯乘品牌有adidas Originals，亦有令人出乎意料的合作品牌Mercedes-Benz，最後還有鞋履設計師Salehe Bembury。

以上的名字和品牌個個擲地有聲，唯獨對於Salehe Bembury，大多數人可能會感到陌生。現居洛杉磯的他是鞋履設計師，他曾在出生地紐約修讀工業設計，因此其風格與思維跟傳統時裝設計略有不同。他喜歡糅合有機形狀、柔和明快的色彩，以源於自然的美學風格為設計理念。他在時尚界竄紅主因是他負責設計的Yeezy第3和第4季男裝鞋履，其簽名式「指紋紋理」亦因而發揚光大。隨後他加入Versace擔任品牌男裝運動鞋設計主管，創作了備受注目的Chain Reaction系列運動鞋，並在之後獲委任為男士鞋履設計副總監。當Salehe Bembury談及參與Moncler Genius的來龍去脈時，他說出年少時對品牌的深刻印象：「我自小對外套情有獨鍾，Moncler當然是我其中一個心儀品牌。在紐約市中心長大的我，幾乎每天都會看到品牌的蹤影。當時我已經發現品牌的設計會優先考慮是否實用，我認為其水平是其他品牌望塵莫及的。」

聯乘合作 以新的眼光看待事物

Salehe Bembury之前曾與很多品牌推出聯乘鞋履系列，包括New Balance、Vans、Anta、Clarks和Crocs等。屢屢的聯乘合作會否令他產生一種「聯乘疲勞」的反效果，令他在設計上感到迷失方向？「聯乘合作的目的是讓兩個品牌達到它們單獨無法實現的目標。我會確保所有聯乘項目都來自我們真實的創作概念和背景。消費者一天比一天聰明，他們可以立即分辨出什麼時候被騙，什麼時候設計的概念和故事不夠真誠。這次和Moncler的合作涉及兩個優先考慮的要點，就是戶外和實用領域，我們有着相同的願景，令創作過程非常容易。我認為聯乘合作帶來最好的就是視角的轉變，無論是微妙的還是劇烈的，你必要以新的眼光看待事物，這對我很有價值。」他補充：「這次合作是一場關於如何讓奢侈品變得更人性化的對話。我期望平衡品牌的精髓與戶外傳承，藉由系列展現兩者難能可貴的精神共鳴。」

「指紋」運動鞋 質感獨特

系列名為Moncler ēquipements，靈感來自1950年代末的品牌登山系列服飾，既呼應其原創設計準則，亦通過設計師獨到的創意語言重新演繹。Salehe Bembury約在7年前搬到加州，花了很多時間在大自然露營和徒步旅行。「我每天大部分時間都是從早上徒步開始，這段經驗對我的設計產生重大影響。這種戶外經歷對我過去5年創作的所有作品均起到重要的催化劑作用。」他可說是一個狂熱的徒步愛好者，借鑑品牌的基因，設想出野外穿著的實用服飾。系列配色的靈感源於自然，蘊含對無垠荒野的熱情，採用熾烈橙色、落日珊瑚、苔蘚綠色，以及取自清新小徑的柔和棕色。服飾包括設有實用便利口袋的無領羽絨外套，以GORE-TEX INFINIUM製造的Parka外套和抓毛絨衛衣，襯以緊身褲突出廓形，cap帽與冷帽則為造型增添點睛之效。最矚目的還有主題鮮明的新款鞋履，設計師重塑品牌標誌的Trailgrip運動鞋系列，飾有指紋紋理絎縫，帶來豐富獨特質感。

時裝和運動鞋在不同時期有不同趨勢，Salehe Bembury如何在順應潮流同時保持自己的獨特風格？「歸根結柢，這取決於風險的承受能力。我們都知道黑色鞋很暢銷，哪為什麼要製作粉色鞋呢？跟隨趨勢或模仿已經成功的東西是更安全的選擇。然而，我堅信如果一個人對自己創造的新事物充滿信心，那就能創造潮流。正所謂高風險自有高回報，設計亦如是。」●

查詢：Moncler 2524 7779（ifc店）

文：溫兆明

editor's pick：指紋紋理全新鞋款

Salehe Bembury與一線時尚品牌的合作，能提升其知名度和履歷，他與大眾化品牌的合作亦令其名字更入屋，消費者亦能以相宜價錢購得人氣鞋履。例如Salehe Bembury與Crocs的聯乘就一直大受歡迎。早前這個組合再度推出聯名系列，全新配色包括Salehe Bembury×Crocs Pollex Clog Niagara灰色（$938），以及香港首次發售的Salehe Bembury×Crocs Pollex Slide Tashmoo藍色（$798），指紋紋理當然是鞋款的經典特徵。●

查詢：Crocs 2955 7100（時代廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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