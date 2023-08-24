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showcase：學習過去 了解未來 時尚設計施吸星大法

【明報專訊】在金庸武俠小說《笑傲江湖》中，有一種厲害武功叫吸星大法，能將對手內力吸收且據為己用。sacai創辦人兼設計師阿部千登勢（Chitose Abe）就好像懂得時裝設計的吸星大法，除了其賴以成名的複合式設計（hybrid design）外，還有能吸納其他品牌精髓的聯乘創作。sacai的二○二三早秋系列就以同一套路發功，效果依然震撼。

所謂複合式設計手法，正是阿部千登勢的拿手絕活，就是將不同的面料、圖案、剪裁和風格相結合，創造出獨特的混搭效果。她將傳統和現代，正裝和非正裝，男裝和女裝等元素融合，形成品牌獨特的時尚語言。以今個早秋系列為例，不可或缺的素材就有MA-1空軍褸、乾濕褸、海軍雙排扣西裝、工裝、羽絨和襯墊服，還有bandana絲巾、飄逸的百褶長裙等。阿部千登勢將以上各種不同服裝分拆、拼合，塑造出全新的輪廓。穿者亦可以自行利用設於衣服的束繩或拉鏈，將之繫緊或鬆開來改變衣服的形狀。羽絨或襯墊服則被分層、斷開和重新連接，重塑成全新形狀，並將其功能轉化成看似背包的細節，置於雙排扣西裝的後幅，使外套好像掛在西裝的後方，衫腳再露出一條飾有褶縐的內衣細節，將女性優雅與實用合而為一。

摩斯密碼化為服裝印花

另外，阿部千登勢一向以「愛」為每個系列的核心理念，並認為愛是唯一能夠超越時間和空間維度的情感。於是今季以電影《星際啟示錄》（Interstellar）中出現的書架和摩斯密碼圖像為靈感，化為長裙和外套上的印花，象徵從過去學習並了解未來的重要，以及電影敘述中探討的情感：We used to look up at the sky and wonder at our place in the stars（人類以前常仰望天空，思索我們在星河中的位置）。

最後重點就是今季的聯乘項目，系列中的工裝服來自Carhartt，與sacai的MA-1空軍褸、Parka大衣和針織外衣拼接和混搭。另一「老相好」Nike的聯乘，則是名為Nike×sacai Magmascape的鞋款，啟發自Nike的舊作Nike Air Footscape，新設計保留了位於鞋側的鞋帶，並將鞋底略為加厚和加高鞋筒成短靴款，會否成為下一對時尚界熱捧的波鞋？答案似乎沒有懸念。●

查詢：sacai 2285 9080 （置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Yidan（Synergy Model Management）

化裝及髮型：Tifa Tai

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕星際啟示錄 2023早秋

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