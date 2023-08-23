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倫敦展覽：藝術展環保溫提 喚醒大眾關愛自然

【明報專訊】重拾對大自然感覺

我們都知道地球正面對嚴峻的氣候問題，但另一方面卻將問題視為日常，或更甚地視若無睹。假如警告式信息未能有效提高環保意識，以包容之姿讓人重拾對大自然的感覺會否是另一條出路？現正於倫敦Hayward Gallery舉行的Dear Earth: Art and Hope in a Time of Crisis展覽，正以這個角度展出一系列以關愛大自然為主的作品。

展示廢氣組成的旗幟

整個展覽的方向，大都向觀眾展示未來尚未定型的希望，以導人行動為主。如Hito Steyerl的Green Screen（A），便用上回收膠樽及植物來製作一面是Green Wall另一面是LED熒幕的作品。Cristina Iglesias的Pabellón de Cristal I（B），則讓人走入綠色玻璃空間，好能靜觀地面鐵架下的流水，喚醒觀眾忘卻的大自然帶來的療癒感覺。首次作室內展示的The Living Pyramid（C）則出自Agnes Denes之手，讓金字塔上的植物隨時日覆蓋整座塔身，反思生態金字塔帶來的人類中心主義世界觀。John Gerrard的Surrender（Flag）（D）用上LED屏幕展示廢氣組成的旗幟。整體而言，作品大多以較懷柔的方式，為「受軟唔受硬」的大眾帶來溫馨的環保提示。

■Dear Earth: Art and Hope in a Time of Crisis展覽

日期：即日至9月3日

地點：Hayward Gallery, Belvedere Road, London SE1 8XX

網址︰southbankcentre.co.uk

文：Dawn Hung

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