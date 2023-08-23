「曬冷」試酒會 一次試勻王牌系列酒

與首席釀酒師試4個年份Grange

對於喜歡澳洲佳釀的葡萄酒愛好者或藏家來說，澳洲著名酒莊Penfolds，尤其是旗下王牌系列，絕對是心水收藏之選。自1844年酒莊創立以來，一向釀造具獨特「酒莊風格」的葡萄酒，品牌大膽創新，拓展多國原產地釀造葡萄酒，以4個全球標誌產區，打造以單一葡萄園、單一產區，以及多產區或多品種混釀的不同系列葡萄酒。一年一度的The Penfolds Collection 2023年奔富「珍藏系列」將於10月在香港上市，推出共20多款佳釀。今個系列首次囊括法國、美國、澳洲和中國在內的全球4大標誌產區，包括王牌Grange 2019年旗艦酒，還有來自法國波爾多FWT 585 2020年、美國Napa Valley的Bin 704 2020年及中國的CWT 521 2021年（第一款中國產區葡萄酒）等。另外亦有兩名新成員加入珍藏系列，包括產自美國加州單一葡萄園的Oakville Cabernet Sauvignon 2020年及產自澳洲的Bin 21 Grenache 2022年 。

早前品牌首席釀酒師Peter Gago來港，與媒體和酒評人率先品鑑2023珍藏系列的新年份葡萄酒。試酒會早上11時開始，一共品評28款葡萄酒，由澳洲試到法國及美國，非常密集。最後還有難得的機會一次過試4個年份（各相隔10年）的旗艦酒王Grange，包括1989、1999、2009及2019年，感受陳年的美妙，實在太震撼！Grange 2019年以97% Shiraz及3% Cabernet Sauvignon葡萄釀造，入過19個月100%新木桶。此酒香氣四溢，優雅而具層次，帶紫花、橄欖、黑莓、黑朱古力、橡木、甘草及烤烘等味道，餘韻悠長。相隔10年的Grange 2009年，則帶來更多成熟的層次，優雅而帶乾果、亁雪茄葉及其他乾香料等味道。至於Grange 1999年比前者帶多點乾紅莓、乾黑莓、甘草、甜香料及乾薄荷等味道。最後試的Grange 1989年，色澤深紅而帶點茶色，30多年後仍然充滿Grange具層次的果香，不過已是乾果香，還帶乾香料、茶葉、可可豆、雪茄葉及甘草等味道。人生可以試一次4個每隔10年的Grange佳釀真是十分難忘，感受到這王牌酒的持久力。

「澳洲酒后」2021年系列配海鮮

近日亦試了被譽為「澳洲酒后」的Wynns Coonawarra Estates的全新年份2021年系列，並與高級釀酒師Sue Hodder會面，原來她已差不多6年沒有來港。首先以Wynns Cabernet Rose 2021年作開胃酒，在炎熱天氣喝一口清爽而充滿果香的粉紅葡萄酒，十分消暑。晚宴中試了5款2021年新推出葡萄酒，包括V&A Lane Shiraz、V&A Lane Cabernet Shiraz、旗艦系列Black Label Cabernet Sauvignon和Black Label Old Vines Shiraz，以及Glengyle Single Vineyard Cabernet Sauvignon，最後還試了王牌John Riddoch Cabernet Sauvignon Limited Edition 2019年，充分展現Coonawarra Terra Rossa紅土的獨有特色，可以釀製出具果香又有細緻單寧的獨特酒款，其中Cabernet Sauvignon尤其做得出色。

成立於1951年的Wynns是Coonawarra Terra Rossa紅土葡萄園的最大單一持有者之一。高級釀酒師Sue談到，2021年可媲美2010年的好年份。5款新推出紅酒中，我較喜歡Glengyle Single Vineyard Cabernet Sauvignon 2021年，這單一葡萄田的佳釀並非每年都有，只在好年份才出產。此酒帶優雅果香，味道帶黑莓、黑加侖子、雪茄葉、甘草、黑朱古力及香料等味道，單寧幼滑具層次。平時不建議海鮮配酒體較厚身的紅酒，因為容易把海鮮的腥味引出來，但大會驚喜地安排以海鮮配紅酒，因為海鮮夠新鮮，加上汁醬配搭，配紅酒同樣不錯；而配牛肉當然夾，令紅酒帶來更多果香及層次。

日本草本蒸餾所 皮革味烈酒有驚喜

來自日本千葉縣的精品蒸餾所Mitosaya Botanical Distillery早前舉辦了試酒會，跟其蒸餾師江口宏志試旗下12款王牌草本植物烈酒及力嬌酒，每款各有特色，包括梅味、奇異果味、雜莓味、橙味等，大部分植物均是自家種植，部分生果亦跟當地有機農商購買。例如Tiny Kiwi，他們選取體積細小而賣不去的迷你奇異果作材料，具環保意識。其中兩款烈酒我特別覺得驚喜，其中一款是Mint Tricolor烈酒，以3款薄荷（朱古力薄荷、耶爾巴布埃納薄荷及橙子薄荷）作材料，帶果香、花香、香草及薄荷香氣。另一款是Dapper Pepper烈酒，與日本皮革品牌Hender Scheme合作，以生鹿皮烘乾後浸泡約6星期，加上其他香料及胡椒，陳釀約3個月，帶皮革味的烈酒真的很特別，有機會你都試吓！

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳校尉勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書及清酒證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

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