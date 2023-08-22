客座隨筆：管教價值觀3組孖寶

be anything vs. 付出

新一代管教的價值觀強調you can be anything，你想當什麼也可，讓子女自由發展。本來想法並不為過，奈何子女可能會誤解箇中意思為「不勞而獲」，變成「任何事也可以做，即是也可以不用讀書；反正做什麼也可以，不用做也可」！因此，家長應要引導子女正確解讀：要有目標，什麼目標也可以，然後積極爭取，努力付出。

權利 vs. 責任

新一代價值觀亦強調權利。尊重子女權利毋庸置疑，奈何子女又或家長都容易忽略了另一關鍵——責任。在同一事情上的「權利」、「責任」是什麼？例如，子女享用了媽媽煮的一豐富晚餐（權利），之後會否幫忙收拾、洗碗（責任）？除了個人的自由與權利外，作為子女、家中一員，是否亦有責任為家庭付出，如分擔家務呢？作為學生，是否有責任交齊功課、守時、保護校內設施？作為社會的一分子，是否有責任遵守不影響別人的原則？家長管教子女時，更應放重的是責任。更高層次的管教是解釋什麼「應該做」，而不是單單說「不可以做」。

自由 vs. 自律

最後但亦最重要的便是自由與自律！子女的自由度應與自律度掛鈎。常見管教問題，包括子女「過度」自由地使用手機、互聯網等，甚至沉溺不能自拔。另一常見問題，便是「過度」自由的時間管理，例如安排溫習。家長期望子女會自行調配學業、休息、玩樂的時間，但子女往往側重玩樂，又或不了了之。因此，在子女建立自律、自制能力前，家長應落手監管，例如約法三章，規定電腦、手機許可的應用時間，以及引導子女一同設定合宜的時間表。在管教子女時，不妨向子女解釋先有自律才有自由的道理，而不是父母專制、不講道理。

希望以上成雙成對的3組孖寶，能協助家長判斷及調節管教策略吧！

文：黃雋灝（教育心理學家）

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[Happy PaMa 教得樂 第463期]