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副刊
Happy PaMa 教得樂 第463期

Happy Pa Ma

媽媽維特：飯裏的糾結

【明報專訊】今年入夏至今，我的右肩病痛不絕。身心相連，身體的委靡令我感知變得敏銳，引領我看到心靈修復的需要。此刻修復尚是進行式，感恩的是漸摸到方向，讓我找回作為人母的自在立足點。

心理治療師米勒所寫的《幸福童年的秘密》提及一個案例：有一個母親年幼時進過集中營，是目睹爸媽走進毒氣室的80個小孩之一，當時這些小孩沒有一個人哭，「保持愉快的特性」救了他們一命。她成為媽媽後，從沒跟孩子提過自己曾待在集中營，然而孩子卻無意識地學會了不在媽媽面前哭泣或顯露悲傷，因為他知道，那會令媽媽不悅或不知所措，威脅媽媽的平衡感。對母親需要心知肚明的小孩，總是無意識地配合，把真實的自我隱藏在地窖裏。因為不能呈現真實的自我，這個極為敏感的小孩，感到自己的存在被否定了……

「真我」被埋沒

讀這本書時，我正值內心痛變的醞釀期，一邊面對右肩關節沾黏之苦，一邊接觸自己低沉憂鬱的部分。我第一次明白到媽媽在我幼時的冷漠和卸責，背後是一種深刻卻無從表達的憂鬱和無力。當時的她，再委屈都不吭一聲，唯有以日間上班、夜晚打牌來忘記心靈的痛。子女眾多的她，近乎以放棄態度面對照顧的問題。

在那背景下，我很年幼已開始逐漸接管媽媽卸走的責任，承擔過多責任而不自知；甚至婚後也重複這個模式，包攬身邊人無力面對的責任。這個界線的混亂，完全反映在我右肩的沾黏和肩痛上。

最令我震撼的，是驚悉自己對父親的恐懼，那是深藏得連自己也不敢認的情緒。我幼時爸爸每星期只出現一晚，但他很疼愛我。由於媽媽感情的絕緣，我一直視爸爸為溫暖和愛的唯一來源。但原來，我深深害怕他會像鄙視、責罵媽媽一樣嫌棄我。當我看到那個「害怕被嫌棄」恐懼之深，並察覺自己為保父愛而從小就活得像個小大人，更是悲傷沉重不已。

早慧的我，從不會在父母面前展露苦惱悲傷。我安靜勤奮自強不息，從不撒嬌。小孩真實擁有的情感，我都像是沒有。這個「假我」的發現，令我意識到「真我」被埋沒卻無從發掘，延續至今。我進入某種憂鬱，連公仔麵也無力煮。我終於明白何解我媽的飯餸難吃，因為她根本就沒心機煮！只是那個年代的她，不能像我借助快餐，還是得無力地煮每一餐。最差的幾天，我感受到一種自棄的拉力，甚至想卸走母親的角色，效法我媽，讓兩子靠自己就好了……

重拾母親力量

米勒在書裏說，成人唯有允許自己充分感覺以往被掩蓋的真實情感，真正面對這些恐懼、失望、無助、憤怒的源頭，才能解決內心的糾結。我經歷了好些天的低沉，同時持續尋求身心兩路的援助，終於慢慢走出死胡同。

我察覺到自己一直很介意「日夜天鵝」的惡名，以至合理的要求也不願、不敢對老公阿仔提出，背後是「怕被厭惡」的心結作祟。在親子治療師提醒下，我明白青春期大仔的臭臉是他建立自我的必經過程。如我能抽離被嫌棄的恐懼，平常心地發出媽媽的嘮叨，以感恩阿仔健康發展之心態看待他的反叛，他反而會自在地向前探索、也奇妙地與我保持更健康的關係。

一念之轉，讓我重拾作為母親的指導力量。我終於有力煮簡單飯，在吃飯時和孩子討論家務的分擔，聆聽阿仔的想法並表達我的要求。簡單一餐飯，給了我向前的能量。儘管尚有糾結在沉澱，我已慢慢上路了。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第463期]

相關字詞﹕幸福童年的秘密 親子筆陣 名人KOL 葉杏麗 媽媽維特

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