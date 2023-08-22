國際親子台：尋找木乃伊之旅

逛博物館 讓孩子主動學習

在教室聽教師講課是一種學習方式，手把手跟着做也是另一種。在博物館的學習便是將兩者結合，前人的故事或經驗，通過文字或藝術形式向我們呈現。孩子可以用雙腳在館中走過歷史洪流，現代的博物館更結合科技元素，讓孩子可以參與有趣的互動。

值得一提的是，至少有三大好處能藉着帶孩子到博物館而獲得。首先，博物館是教孩子如何尋找可靠資訊的地方。現在我們有問題時，都是向Google大神或ChatGPT發問，但鮮有求證資料來源。博物館則會提供資料由來的始末，甚至連同一議題中有爭議的意見，也會在同一課題中提供。

同時，博物館教孩子充滿好奇心，主動學習。博物館的資訊來自世界各地，涉獵的題目豐富，能吸引孩子在逛館時提出很多問題。現今的博物館都加入了很多兒童友善的配套，以英國的大英博物館與V&A museum為例，它們都提供親子路徑，讓孩子在偌大的館中，找到一條既精彩又不會過累的路線。

還有一點，有些博物館會特別為兒童編寫專題小冊子及遊戲，讓大家在跑館時有目標，在找尋答案的過程中學習有趣知識。我的孩子就很喜歡它們的專題背包，既有玩的元素、觸覺刺激，亦有自行創作部分。

為行博物館做準備

想博物館之行順利，除了要把逛館時間控制在兩小時內，跟孩子預演博物館之行，以及事先讓孩子吃飽睡足外，還有3個小貼士，大家不妨試試：

1.帶畫紙及顏色筆

讓孩子拿一本素描冊和數支木顏色筆，遇到有興趣的東西，或觀察到他有點累了，就讓他在展廳長櫈上坐着，用眼睛找廳內有趣東西來參照，或讓他根據自己的想像來創作。

2.給孩子一部相機

如果博物館允許的話，讓孩子帶着兒童相機去拍照。甚至以此為尋寶遊戲，例如：請孩子在博物館中拍攝5至10個特別物品（一個留鬍子的男人、一朵花、一個雕像、一本書等）。

3.讓孩子帶着展館地圖，選擇想去的地方

隨着孩子長大，會對想去哪裏、想看什麼有更多想法，這既是孩子的發言權，也是主動學習的證明，請將孩子的選擇納入旅程當中。

以上的方法，不外乎是讓孩子有份參與博物館之旅，藉此讓孩子愛上世界不同的歷史與藝術寶庫！

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第463期]