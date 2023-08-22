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副刊
Happy PaMa 教得樂 第463期

Happy Pa Ma

升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】栢基海韻雙語活動教學

問◢ 家住青衣，大女現讀英基小學，而小兒子明年適齡讀K1，希望他就讀一間優質雙語環境幼稚園，想請問你對栢基海韻幼稚園的意見？

答◢ 栢基海韻幼稚園採用遊戲活動教學，以廣東話及英語為主要教學語言，輔以故事學習；參考教育局評核報告，本人給該校排名（從A++至A-）為A-。該校有學生升上保良局陳守仁小學、優才（楊殷有娣）書院及九龍禮賢學校。

25分鎖定學位再叩心儀校

問◢ 我正煩惱應否讓女兒重讀K3。她是細B，也是SEN學童，現在讀私立幼稚園。教師說她跟得上學習進度，但社交、邏輯分析需要改善；女兒另外亦在私人機構接受言語及職業治療、社交小組等訓練，治療師說小女上訓練時情况很好，有進步，但社交及情緒行為需要繼續改善。幼稚園教師及幾名治療師都認為應該讓她升小一，我也這樣想，因為怕小朋友重讀K3不開心；但我先生覺得小朋友情緒社交表現不太好，怕有校園欺凌，加上是細B，所以想重讀K3。

若升讀小一，想請問應該怎樣選校？我住調景嶺，想揀happy school，教師有愛心，最理想是在家附近。我喜歡北角循道學校，亦是該校畢業生，小朋友在自行階段應該有25分，但怕她跨區辛苦；在將軍澳區則有兩間心儀小學：將軍澳循道衛理小學及基督教宣道會宣基小學，聽說都是happy school，沒有太多功課，加上宗教分有20分，都不一定入到，請問我應該怎樣選擇呢？

答◢ 言語及職業治療師、幼稚園教師應該很清楚了解你女兒，既然他們都認為應該讓她升小一，我也贊成。再者K3小朋友開始有自尊心，叫她重讀，如果她與其他升上小一的同學比較，或者會不開心。

至於升小，如果你拿着20分報讀排名甚高、有宗教背景的將軍澳循道衛理小學及基督教宣道會宣基小學，相信正如你猜測，不一定入到。因此，最穩陣的做法是用25分報讀你母校，一校在手了，再去兩間將軍澳心儀小學叩門，「一鳥在手，勝百鳥在林」！

內向女生 尋41、45校網愛心小學

問◢ 請問41校網的華德學校、中華基督教會基華小學（九龍塘），以及45校網的嘉諾撒小學（新蒲崗），哪一間升中派位及校風較好？女兒比較內向，想找一間有愛心但成績又不太差的學校。

答◢ 參考世襲超額收生排位，本人給41校網的華德學校及中華基督教會基華小學（九龍塘）的排名為4及5，而45校網的嘉諾撒小學（新蒲崗）的排位為1。華德在網頁沒有公布升中派位，而基華（九龍塘）和嘉諾撒（新蒲崗）的派位不相伯仲，校風兩校皆優，你可以用「就近入學」原則，找一間近你住所的小學。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第463期]

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