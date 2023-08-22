明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第463期

Happy Pa Ma

言語自聊：早產寶寶餵食困境

【明報專訊】近年來，全球早產寶寶的數量不斷增加。作為一名曾在新生嬰兒重症監護病房（NICU）工作的言語治療師，我與醫療團隊和家長緊密合作，解決寶寶早期的餵食問題。今期就談談早產寶寶的壓力、神經保護以及餵食問題。

我在新生嬰兒重症監護病房中見證了許多早產寶寶的成長過程。他們出生時未完全發育，需要額外的關注和照顧。他們的身體和大腦仍在發育中，所以對壓力非常敏感，而重複的壓力可能改變腦結構和神經行為。所以為了幫助他們順利成長，我們需要製造一個安靜、舒適的環境，尤其是餵食的時候，讓他們可以安心進食。早產寶寶亦會在餵食過程中遇到一些困難，例如吞嚥困難或由餵食壓力引致的口腔厭惡。這些問題可能會改變大腦的神經行為，導致他們發展遲緩，甚至延長他們留在醫院的時間。因此，了解適當的餵食方法對他們的發展十分重要。

按寶寶需要餵食 建立互動和信任

常見的餵食方式有兩種，一種是按照固定的量來餵食，是比較傳統的做法；另一種是根據寶寶的需要來餵食。根據最新的醫學研究，我們傾向根據寶寶的需要來餵食，即是當你的寶寶顯示出飢餓的信號時，例如開始吸吮手指或張開嘴巴，這是他們準備好進食的時候。這時候你可以準備好母乳或奶瓶，讓他們進食。而當寶寶感到飽足時，他們會停止吸吮或不再張開嘴巴。這是他們飽足的信號，代表他們已經吃飽了。爸媽可以留意寶寶的飢餓和飽足信號，並作出相應的回應。這樣可以建立你和寶寶之間的互動和信任，同時也能夠促進寶寶的自主飲食能力和口腔發展，減少餵食時有可能產生的壓力。然而，在香港仍有一些守舊的醫護人員只關注餵食量而忽略了餵食的「質量」。這種做法會損害寶寶的餵食發展，更重要的是會長遠地影響兒童的神經保護，不利大腦發展，這點爸媽要多加注意啊！

提供口腔肌肉和吞嚥訓練

此外，為了幫助早產寶寶克服吞嚥/餵食困難，言語治療師可能會介入，提供口腔肌肉和吞嚥訓練。這些訓練包括口腔肌肉按摩及吸吮練習。通過這些訓練，寶寶可以逐漸發展出更好的吞嚥技巧和能力。最後，要注意的是每個寶寶的發展速度都不同，所以爸媽們不必過於擔心和比較。

總結來說，早產寶寶的餵食對寶寶和爸媽來說都是一個急切而重要的課題，絕對需要仔細關注和適當的支持。以上都是一些簡單建議，幫助爸媽更理解早產寶寶的餵食需要，並記得在需要時尋求醫生/言語治療師幫助，我們可以幫助寶寶克服餵食困難，促進他們的發育和成長。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第463期]

相關字詞﹕親子筆陣 早產 Konnie姑娘 言語自聊

上 / 下一篇新聞