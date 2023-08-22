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Happy PaMa 教得樂 第463期

Happy Pa Ma

網樂天地：為了夢想，你可以去到幾盡？

【明報專訊】當今網球壇炙手可熱的球手就是20歲來自西班牙的卡路士艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）， 他擊敗了當今世上擁有最多座大滿貫錦標的祖高域，贏得今年溫布頓男子單打冠軍——個人第一座溫布頓冠軍，生涯第二座大滿貫單打冠軍，成為網球史上最年輕的球王。

艾卡拉斯出生於網球世家，祖父是一名優秀的俱樂部球員；父親也是西班牙前40名的球手，因為沒有資金放棄了職業網球夢。艾卡拉斯成長在熱愛網球的家庭，雖則說是他的成就可能是三代人的努力，但是他的性格和心態卻是令他登上頂尖的關鍵。

年輕球王勇於嘗試不怕失敗

艾卡拉斯在青少年時期和同齡人不同的地方在於，他願意在比賽中不計較輸贏地嘗試和實踐訓練上獲取的技巧。比如他在8歲的時候學會網前截擊，他會在比賽中花上大半時間接近球網嘗試打截擊球，對於當時個子矮小的他結果便是被多次高吊或穿越。但就是因為這樣勇於嘗試不怕失敗，令他很快熟悉了所有的打法，創造出最適合自己的比賽方式，就如他的成名技「放短球」，加上他強勁的正手抽擊「一剛一柔」，破壞對手節奏，令對手進退失據陷入困境。教練說他從13歲開始就是這種打法，對比很多其他青少年球員很不一樣。

就是他這樣勇於嘗試的心態，加上他比其他人的爭勝心更強烈，令他可以成就偉大的夢想。他現時的教練是前世界第一費雷羅，費雷羅從艾卡拉斯14歲左右開始合作，對他說要成為一個好選手，必須擁有堅強的性格。此外，也必須要有勇氣去做偉大的夢。艾卡拉斯總會告訴費雷羅，我可以做到（I am able to do that），就是這樣的心態成就今日的他。

香港孩子大多怕輸 不敢冒險

反觀很多香港小朋友都在「No！No！No！」家庭中長大，一般都是「怕失敗」，擔心犯錯或給人責罵。有一個學生常常對我說，每次比賽遇到強勁的對手便覺得自己「輸定了」，沒有勇氣去拼搏或頑強地抵抗對手，這種心理壓力限制其表現，不敢冒險或挑戰自己。如果比賽的對手很強感覺贏面不大，你認為有理由不拼盡全力；下一場的對手不是很強，你又有理由打得中規中矩，不必嘗試新打法；第三場是生死戰，你更不敢冒險了。那什麼時候能突破自己呢？是沒有時候。

莫執著計算輸贏性價比

要成為一個頂尖優秀的球手，除了要具備比任何人更想贏的心態外，還要勇於嘗試犯新的錯誤，嘗試去學以致用，就像年輕時的艾卡拉斯一樣，不惜代價，哪怕要付出比起「贏」還要超支的成本，不要計算着輸贏性價比。如果真的有心要讓孩子將來成為運動員的家長，從今天開始不要責怪他們每一場的敗陣，反而要鼓勵他們勇於在比賽中突破自己嘗試新的技巧，不要把目標放得太過短淺。啟發他們奮鬥不是為了符合別人的批判及期望，反而透過運動及訓練去讓他們發現自己是什麼人、將來又能成為什麼人，培養他們敢冒險拼搏不甘平凡的精神。

文：謝昫光

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

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[Happy PaMa 教得樂 第463期]

相關字詞﹕親子筆陣 謝昫光 網樂天地

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