網樂天地：為了夢想，你可以去到幾盡？

艾卡拉斯出生於網球世家,祖父是一名優秀的俱樂部球員;父親也是西班牙前40名的球手,因為沒有資金放棄了職業網球夢。艾卡拉斯成長在熱愛網球的家庭,雖則說是他的成就可能是三代人的努力,但是他的性格和心態卻是令他登上頂尖的關鍵。

年輕球王勇於嘗試不怕失敗

艾卡拉斯在青少年時期和同齡人不同的地方在於,他願意在比賽中不計較輸贏地嘗試和實踐訓練上獲取的技巧。比如他在8歲的時候學會網前截擊,他會在比賽中花上大半時間接近球網嘗試打截擊球,對於當時個子矮小的他結果便是被多次高吊或穿越。但就是因為這樣勇於嘗試不怕失敗,令他很快熟悉了所有的打法,創造出最適合自己的比賽方式,就如他的成名技「放短球」,加上他強勁的正手抽擊「一剛一柔」,破壞對手節奏,令對手進退失據陷入困境。教練說他從13歲開始就是這種打法,對比很多其他青少年球員很不一樣。

就是他這樣勇於嘗試的心態,加上他比其他人的爭勝心更強烈,令他可以成就偉大的夢想。他現時的教練是前世界第一費雷羅,費雷羅從艾卡拉斯14歲左右開始合作,對他說要成為一個好選手,必須擁有堅強的性格。此外,也必須要有勇氣去做偉大的夢。艾卡拉斯總會告訴費雷羅,我可以做到(I am able to do that),就是這樣的心態成就今日的他。

香港孩子大多怕輸 不敢冒險

反觀很多香港小朋友都在「No!No!No!」家庭中長大,一般都是「怕失敗」,擔心犯錯或給人責罵。有一個學生常常對我說,每次比賽遇到強勁的對手便覺得自己「輸定了」,沒有勇氣去拼搏或頑強地抵抗對手,這種心理壓力限制其表現,不敢冒險或挑戰自己。如果比賽的對手很強感覺贏面不大,你認為有理由不拼盡全力;下一場的對手不是很強,你又有理由打得中規中矩,不必嘗試新打法;第三場是生死戰,你更不敢冒險了。那什麼時候能突破自己呢?是沒有時候。

莫執著計算輸贏性價比

要成為一個頂尖優秀的球手,除了要具備比任何人更想贏的心態外,還要勇於嘗試犯新的錯誤,嘗試去學以致用,就像年輕時的艾卡拉斯一樣,不惜代價,哪怕要付出比起「贏」還要超支的成本,不要計算着輸贏性價比。如果真的有心要讓孩子將來成為運動員的家長,從今天開始不要責怪他們每一場的敗陣,反而要鼓勵他們勇於在比賽中突破自己嘗試新的技巧,不要把目標放得太過短淺。啟發他們奮鬥不是為了符合別人的批判及期望,反而透過運動及訓練去讓他們發現自己是什麼人、將來又能成為什麼人,培養他們敢冒險拼搏不甘平凡的精神。

文:謝昫光

作者簡介:專業網球評述員,香港網球總會教練導師,資深網球教練。着重網球員的身心發展,相信透過小型網球比賽訓練,能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

[Happy PaMa 教得樂 第463期]