教大GPS：愛的功課 用心栽種關係

人與人之間情緒連結

根據約翰高特曼（John Gottman）的《關係療癒——建立良好家庭、友誼、情感五步驟》一書，任何國籍、膚色的人都無可避免地與他人連結情緒，以產生自身在群體的歸屬感，以及對自己人生的控制感。這種人與人之間的情緒連結，有時候是比較短淺的，例如與鄰居輕鬆閒聊幾句、欣賞同事工作上的成就等。有時候情緒連結卻是相當深刻的，例如當摯愛的人去世，與其他人分享心情，尋求安慰。

不論是短淺或是深刻的情緒連結，都必然是由其中一方「邀請」開始，並且遵守某種順序。例如，當我們與陌生人初次見面時，我們會寒暄或開玩笑；與朋友之間，我們則會親切地閒話家常，表達關懷；與更親密的朋友或伴侶交流時，我們甚至會討論未來目標、價值觀、生命意義等問題。因此，只有最初的邀請達到效果，我們才會提高籌碼，開始作比較深刻的情感溝通。

人類傾向避免情感受傷

在現實的日常生活中，並不是每一次的「邀請」都會成功。除了出於無心的溝通不良、說話時用字不明確，失敗主要的原因是人類傾向避免情感受傷。特別在求愛或職場上，我們的情感面對受傷、被拒絕的風險。藉着模棱兩可的邀請，我們就可以降低自身的脆弱感。因此，我們會故意向對方發出含糊的邀請，以避免情感受傷，或者特意以負面方式包裝自己的回覆，讓對方難以接受。

不管對方是配偶、子女、朋友或同事，當我們愈清楚他們的日常生活、感受和喜好，就愈容易與他們建立關係。這份愛的功課，就是根據約翰高特曼的討論，要求學生選定一個現實生活中的對象（親人、伴侶、朋友或兄弟姊妹），檢視彼此往前的溝通方式，然後制訂一個為期個半月的行動計劃，邀請對方參與所設計的活動，從中展開對話，並且持續記錄、反思與理解對方的情感需要，栽種雙方關係。

尋找時機 展開對話

當然，人類的溝通方式複雜，有些靠肢體動作，有些靠心領神會。根據以往學生的匯報，在那為期個半月的行動計劃，其選定的對象也許會接納他們的邀請，亦有可能習慣於埋藏自身的情感。然而，學會找尋時機邀請對方展開對話，關懷別人的情感，用心栽種不同的關係，不就是我們每個人都要完成的功課嗎？

文：鄭德禮

（香港教育大學國際教育系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第463期]