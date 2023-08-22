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副刊
Happy PaMa 教得樂 第463期

Happy Pa Ma

童繪遊樂場：為新學年做好準備

【明報專訊】假期過得特別快，還有約兩星期又要回到校園生活，大家的暑期繪畫計劃進程如何？是已經完成還是仍未展開……

近日部分家長已着手籌劃開學後的各項相關課餘安排，有關「呈分試」的查詢也開始熱鬧起來……

讓我再補充一下，小學五年級的視藝科呈分試在下學期才會正式開始，距離現在仍有一段時間，小朋友開學後可多留意上學期視藝堂的教授內容，包括題目特色和應用技巧，因為以上事項用於呈分試考試範圍的機會相對較高。

至於小六的學生，視藝科的呈分試在上學期便會展開，除了同樣要留意視藝課堂上所教授的內容之外，也應利用餘下的暑假檢視五年級時的缺失和不理想地方，及早練習和改進相關技巧，以應付新一輪的考試。

此外，也提醒大家，預早檢查個人的美術用品是否足夠，以下是我建議要配備的基本項目：

A. 素描套裝鉛筆和素描擦膠（泥膠）：鉛筆型號以12支裝為佳，當中型號由2H順序至8B，多一些不同的連貫型號，除了選擇較多，繪畫時調子也會來得更暢順和細緻。

B. 廣告彩套裝：多由學校代購，如視藝教師沒有特別規限，可購買相同品牌但色彩種類較多的型號，多買兩盒作為後備也無妨，因以往在考試期間，曾經出現斷貨情况。

C. 不同種類的畫筆：除了大小型號之外，尖頭和平頭設計功能各異，故也應同時配備，而舊的畫筆如狀况良好，應繼續保留使用，因為新畫筆在最初使用時偶有「甩毛」情况。

D. 三角尺：套裝的三角尺是一對發售的，這是我個人強烈建議應具備的工具，尺寸約26厘米已足夠，直尺能夠畫出直線，但三角尺能準確做到「水平」和「垂直」的直線，特別在繪畫平行線時更加不可缺少。

E. 其他相關文具：大家可自行按個人需要購買，但也要特別留意視藝科教師的指示，因不同學校各有不同的條件和規範，木顏色、水彩、油粉彩、塑膠彩、陶土、黏土等素材，以往也曾出現在不同學校的呈分試應用素材選項之內。

今期繼續和大家分享涥一同學的水墨作品，看他在探索力推動下的成果……

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第463期]

相關字詞﹕呈分試 視覺藝術 繪畫 親子筆陣 童繪遊樂場

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