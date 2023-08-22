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Happy PaMa 教得樂 第463期

Happy Pa Ma

英倫助鄰：暑假的尾巴——英國會考放榜

【明報專訊】今年英國的夏天並不似預期般熱，反而添上清涼和雨水。不經意又到了8月下旬，暑假伴隨着夏天的退場，將快要結速。相信大家都趁着暑假的尾巴，正趕緊四出旅遊或探親。但若家有子女是應屆英國會考生的，也許早已收拾心情，正為8月24日的GCSE results day而緊張！

料今年不再有大量高grades

今年的GCSE是後疫情的第二年考試，為了紓緩疫情對學習帶來的阻礙，今年有些微調安排仍會繼續，如：數學、理科可用公式及方程式表；同科的不同試卷會被安排分隔較遠日子，給予更充足溫習時間；外語考卷亦不再考驗學生不常用的詞彙。但其實大部分的安排已經回復正常，大家都預計今年不會再像之前3年般出現大量高grades成績。

英國的公開試有Year 11的GCSE及Year 13的A-level，類似香港DSE之前的考試。不過GCSE的成績分級已由A至G，改為9至1。9分最高，7分已相等於以往的bottom A，而9分就比A*更罕有！4分是standard pass，5分是strong pass，都是相當於之前的C grade。

記得當年每逢香港的會考放榜日，都會出現學生、家長爭截的士或包的士趕往各大中學報名的情况。當然，不少英國家長現在亦會充當一天的士司機，但由於英國學生在考試之前已經可以率先報讀心儀的Sixth Form中學，中學亦會根據學生的條件給予conditional offers；只要學生的GCSE成績符合條件，學校就會收生。因此，在放榜當日，學生回校領取成績單後，就能大約知道自己可以有的選擇。如若「天氣不似預期」，亦不用徬徨失措，教師一定會給予意見，幫助學生尋找出路。萬一對成績有所懷疑，希望上訴的，亦可以向學校提出，學校會代學生向考試當局Ofqual提出上訴申請。

職訓課程、學徒計劃也有出路

之前亦有提過，英國學生除了繼續升讀傳統預科課程Sixth Form外，亦可以選擇修讀一些職訓課程，如NVQs、 BTEC；除此之外，更可以參加Apprenticeship學徒計劃，一邊掙錢一邊繼續修讀課程。

說起GCSE，當然不能少了A-Level；今年的A-Level results day在8月17日，雖然在我執筆此文之時仍未到，但我猜各大報道都會繼續出現：那所學校有幾多學生入牛劍；Independent school vs. State school vs. Grammar school results云云……大家留意看看吧！

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

http://www.facebook.com/LunLondon

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