明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第463期

Happy Pa Ma

親子筆陣．永明的天空：語言限制了我的想像？

【明報專訊】有見過網上這句話「貧窮限制了我的想像」嗎？一定有吧！翻查一下，原來這句充滿自嘲的網絡流行語，意指在有錢人的世界，因為經濟力量的強大而決定了所謂的「上層建築」，所以他們的生活內容是脫離了一般平常大眾可以想像的範圍。年前疫情時有網民在討論區分享了一些富人生活習慣與自己的分別，驚嘆一己從來沒有那種想法，例如有錢人不喜愛「staycation」，因為家中裝潢比酒店更好；又例如，若你暑假外遊乘搭飛機，降落後你由擠擁的經濟艙沿着走廊下機，當你見到有人用過的商務艙和頭等艙機位是那樣舒適時，或會有感：「坐頭等商務都幾好喎……」然而這仍可想像，因為都見得到；不過如果是一時興起想去看北極光，就踏上自家私人飛機起行，就有點out，out of imagination。

認識「樽海鞘」這種生物嗎？

或許真正限制想像力的不是有什麼，沒有什麼，而是那些我們不知道的「什麼」。如果那些「什麼」在我們腦海中都是概念，而我們沒有那些概念，那想像便被限制了。譬如你從來不知道「樽海鞘」這種生物，那麼無論別人怎樣用語言描述，你也不會知道「樽海鞘」是怎樣的，直至你親眼見過圖像或實物，就會開始接觸那個概念，並且使用那個語言——樽海鞘。如是者，其實是概念和語言限制了我們的想像，而語言是概念的外衣，如果能夠好好了解外衣的種種，你的想像力將會隨心飛騰。

最近有個熱賣樓盤，消息指是新盤票王云云，樓盤名字中有個「駅」字。搜尋樓盤KOL介紹，多數人都讀「駅」為「站」，如巴士「站」的讀音。多年前已有一私人屋苑以駅為名，當時都有一番熱議。今天再次翻查網上資料，顯示駅字是一個常見日文漢字，如「東京駅」，即東京車站。駅字並非規範中文裏的漢字，而是日文漢字中「驛」的簡略字，其讀音及意思均等同於中文的「驛」字。把駅讀成「站」，抑或「驛」可作別論，重點在於駅字未出現於香港樓盤名之前，大多數人都不會有這個字的概念，而日本語就常見。

「我」是古代一種犀利兵器

英語integrity，一般解作誠實、正直、完整，有人格高尚，行事光明磊落的意思。查考其拉丁語字根，是「in-」加上「tangere」，「in-」是不的意思，而「tangere」含意是觸摸，加起來就是不要觸摸。不要觸摸才能保持完整，真箇令人十分好奇！若能深入思考，語言和概念的限制就被打破。

回到中華文化，朋友們，你知道「我」字甲骨文的原義嗎？「我」原來是古代一種兵器，長柄斧頭，而且帶有鋸齒，及後才假借成為第一人稱代詞，兵器的本義隱去。朋友們，早上你一覺醒來，心想我又要上班了，千萬不要忘記，「我」是一件犀利兵器呢……

我們的世界由概念構成，掌握好語言，你就有個超級工具，去創造或者反思世界了。

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第463期]

相關字詞﹕親子筆陣 永明的天空 楊永明

上 / 下一篇新聞