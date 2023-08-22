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Happy PaMa 教得樂 第463期

Happy Pa Ma

運動培養：長跑爸爸陪伴打氣 陳家豪：多試多玩 孩子愛上運動

【明報專訊】成都世大運剛結束，杭州亞運會又即將在9月23日開鑼，雖然在全球大氣候來看，運動熱會燃燒一陣子，可是看看香港的孩子，大都離不開打機打機再打機，鮮有培養出運動習慣。再加上， 疫情期間，不少小朋友可能因停課、減少群體活動，習慣了不運動、不外出，令體能和社交能力減弱。疫情過後，是時候重新鼓勵和培養小朋友的運動習慣了。找來本地長跑好手兼長跑運動教練陳家豪，談談如何培養孩子的運動習慣。

文︰司徒鳳恩

本地長跑運動員兼教練陳家豪，與同是運動員、曾代表香港出戰奧運馬拉松女跑手太太姚潔貞育有兩名千金。作為運動教練，家豪認為要推動小孩多做運動，家長的角色非常重要。現代親子關係普遍比以前親密，爸爸媽媽的陪伴、支持和鼓勵，對孩子也十分重要。爸媽如能跟孩子一起玩、為他們打打氣，定能給小朋友動力，積極參與運動。

其次是朋輩的影響，年齡相若的兄弟姊妹、同學朋友，也會成為孩子能否愛上運動的關鍵。家豪說：「小朋友都喜歡挑戰、較量，正如現年5歲的女兒瑤瑤，也是一個喜歡接受挑戰的女孩，每次跟她最愛的表姐一起做運動時，便會互相比較、競爭，看誰勝誰負，很自然，她便會表現得更落力、更投入。」

接觸不同運動 勿過早做專項訓練

不同運動對身體各有不同益處，多嘗試，既能體驗各項運動樂趣，又能提升體格發展。「運動關乎耐力、速度、爆發力、平衡、協調、柔軟度等多方面的訓練，太單一訓練可能會令其他方面發展不足。」家豪續說：「家長們不用太心急讓孩子太早做專項訓練，最好是待小朋友到小五、小六階段，甚至到了中學，待身體機能發展漸趨成熟時才選擇一項運動專注訓練也不為遲。」他建議家長每年可讓小朋友學習一項新運動，讓他們有機會接觸不同類型運動，從而了解孩子的潛能和興趣。「不妨讓10歲以下的子女多參與不同興趣班，讓他們選擇喜歡玩、感興趣的運動。」

家豪說以前自己太專注學一項運動，小時候又因經濟原因不能學習更多感興趣的運動，所以現時他會讓大女兒瑤瑤做她喜歡的事，如她現正學跆拳道和畫畫，平日也喜歡玩平衡車和滑板車。「最近我們送她一對滾軸溜冰鞋讓她在家裏自學，結果她很堅持每日嘗試，現在已經掌握到基本技巧能在家裏溜來溜去。」

營造舒適環境提升體驗

還有一點不能忽視的，就是為小朋友安排運動時間時，家長需要多計劃，提供良好的時機和環境，避免讓小朋友感受負面經驗，「例如大熱天時便不要到戶外跑步，可安排一些室內運動如乒乓球、羽毛球、跆拳道等，令他們有快樂的體驗，自然能推動孩子下次繼續運動」。

家豪推介最近在奧海城舉行的「尋找運動新星」活動，他說這個以測試運動潛能和專業訓練課程的活動，不但佈置相當用心，測試項目也很有趣味，吸引小朋友投入參加，好似立定跳遠、平板核心這類項目。通過測試，家豪發現女兒平衡力和核心肌力表現最好，平板核心測試更可維持超過2分鐘，令爸爸非常驚喜，更預計她在羽毛球、滑板等項目較有優勢發展。

藉運動領略書中道理

兩個女兒生長於運動家庭，夫婦二人很自然會鼓勵女兒多做運動。大女兒瑤瑤今年5歲就讀K3，準備報讀小學，在挑選學校時，他們也會選擇有泳池設施和注重運動發展的學校。「運動對兒童身心成長和發展都很有幫助，從運動中學習成就感、挫折感，比起書本更立體更深切，例如我年少時參加足球校隊，從日常練習到每場比賽，慢慢學習到人與人之間的相處和默契，對待勝負得失應有的態度，何謂德智體群美，都可以從在運動中領略書本上的大道理。」

家豪認為，運動的好處，對大人小朋友均適用，尤其是都市人工作繁忙、生活壓力大，更需要多做運動。運動時大腦會釋放大量安多酚，這種快樂荷爾蒙能令人產生愉快感覺，亦有助減輕抑鬱情緒。適量運動又能讓人感到精力充沛、提升睡眠質素、強身健體，好處多不勝數。

不欲女兒成為「跑二代」

新興運動愈來愈多，就如去屆新加入亞運項目的滑板，和今屆首次出現的運動舞蹈（霹靂舞）等。香港亦有派出代表參賽。作為運動員，家豪也樂見更多人參與運動，讓體育界百花齊放，同時期望增加新項目之餘保留對傳統運動發展的資源。家豪自言跑步是他人生的全部，他的家庭、事業、朋友都離不開跑步，但愛女深切的爸爸卻不想女兒成為「跑二代」，「長跑太辛苦了，經常日曬雨淋」。他期望女兒可以在奧運項目如羽毛球、游泳等方面發展，代表香港參與奧運，有機會登上運動界的殿堂。

現階段，家豪有感瑤瑤擁有像媽媽一樣的鬥心和決心的運動員特質，例如剛開始學習跆拳道的她已渴望考帶升級，鬥志可嘉，爸爸也感到十分安慰。

體能測試

六大挑戰 發掘運動潛能

奧海城二期現正舉行「尋找運動新星」活動，場內運動挑戰區設有6個不同體能項目，分析參加者在心肺耐力、前臂肌肉力量、腰背及大腿後肌的柔軟度、下肢肌肉的爆發力、核心肌群肌耐力，以及平衡力6個方面的運動潛能。

參加挑戰後還可獲得個人運動潛能分析報告，不但可了解自己的運動能力，更有機會免費參加其中一項為期約4至8個星期的運動訓練課程，包括3×3籃球、滑板、拳擊、跑步、欖球、乒乓球、劍擊、運動攀登、霹靂舞、足球、藝術體操、單車等共12項。運動課程將由專業教練指導，除了可讓小朋友體驗各項運動的樂趣之外，亦可以獲得專業培訓，啟蒙他們成為運動界的明日之星！名額有限，先到先得。

■INFO

奧海城「尋找運動新星」運動挑戰區

對象：全民參與，無年齡限制。運動課程限6至12歲

日期：即日至8月27日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：奧海城2期地下活動大堂

參加辦法：S+ REWARDS會員只要憑2點數或Olympian Kids會員憑200積分即可參加各項挑戰

[Happy PaMa 教得樂 第463期]

相關字詞﹕親子 運動 杭州亞運會 陳家豪

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