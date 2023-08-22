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虛擬新世界：AI模仿人聲的新洪流

【明報專訊】鄒：鄒健宏 蔡：蔡永中

蔡：早前古巨基開演唱會，邀請了很多年輕歌手一起演出。聽說他在演唱會上曾談到AI的問題，說很多歌手把自己的經歷寫進歌裏，這是AI無法做到的。

鄒：其實我也是古巨基粉絲，去了聽演唱會。我同意，歌曲裏的情感和故事是人類獨有，非AI可以輕易模仿生成的。不過，我也注意到演唱會台上大銀幕的布景，以及基仔宣傳單張的造型都充滿濃厚的AI味道，讓我不禁思考音樂和創新科技共存的問題。

YouTube版稅問題早期惹擔憂

蔡：你這樣說，令我腦海閃起一個似曾相識的課題——Google旗下YouTube的早期發展！當時，用戶把流行歌曲當成背景音樂拍短片，引起了唱片公司的擔憂。

鄒：蔡兄的記者觸覺果然敏銳，馬上聯想到YouTube的案例。的確，業界當時十分擔心音樂創作人的版權被侵犯。不過，最後他們協議建立一個健全的機制，現在每年為這些用戶生成的短片向音樂行業支付約20億美元（約156億港元）版稅。今時今日，大家都認同短片創作平台沒有摧毁音樂，反而是另一支持音樂創作及提供收入的新途徑。

蔡：這證明了創新科技和音樂是可以和平共處的。但現在有些歌星擔心他們會被AI模仿的歌曲和聲音所取代。早前便有一首以Drake、The Weeknd聲音為原型的AI生成歌曲在網絡上爆紅，這其實和兩名歌手並無關係，只是AI以逼真的音質模仿及生成的作品，引發了很大的爭議。

鄒：是的，唱片公司還指控這首歌曲侵犯版權，要求在各媒體及平台下架。事實上，香港近日也有類似的事件，「AI尹光」爆紅網絡，惹來坊間熱話，連帶真人版尹光也爆紅，據聞他已入紙紅館申請舉辦演唱會，我覺得這是個十分有趣的現象。

蔡：哈哈，的確有趣。不過，我個人認為，想改變音樂產業，技術和內容都很重要。現在很多音樂版權都掌握在幾家大公司手中，空有技術而無內容無疑是死路一條，這讓音樂科技初創公司很難涉足。

創新可改變遊戲規則

鄒：我最近接觸了一家AI聲音科技初創企業，一起商討未來發展大計，其中一個有趣的點子——想像一個平台，讓每個歌手都可以創造自己的AI聲音，並在由人工智能生成的歌曲中使用自己的聲音，還可以分享版稅。

蔡：這聽起來很有趣，而且如果還能用區塊鏈記錄細節，那麼這可能顛覆現有被大公司壟斷的音樂世界。

鄒：是啊，這樣的創新可能會改變遊戲規則。最近，Google和環球音樂就人工智能達成了協議，相信未來會建立一個正確的框架，讓AI生成的音樂得到歌手和創作人的認可。

因此，古巨基和其他歌手其實不會被AI取代。相反，音樂界如果繼續抗拒AI時代的來臨，創新科技可能會再次淹沒在規範的行為。這讓音樂初創企業相當無奈啊！●

文︰香港數碼資產學會理事鄒健宏×特約記者蔡永中

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