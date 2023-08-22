明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
收藏

FEATURE

首爾藝術周展覽 秋拍季前賽 一條皺紋成亮點

【明報專訊】在春秋拍賣季節之間，逛逛藝術展是藏家的減壓活動。一來可在無荷包壓力下看藝術品，二來也可以總結春拍見聞、推敲秋拍風向。9月首爾藝術周即將舉行，有拍賣行趁機匯聚逾30個國際藝術家的現當代藝術展覽，作為秋拍之前的季前賽，包括多個大師級作品，更率先展出將於10月初香港秋拍現身的Nicolas Party和奈良美智作品！

富藝斯將在9月首爾藝術周期間舉行Briefly Gorgeous展覽，包羅國際藝術大師Alexander Calder、David Hockney、Scott Kahn、Hilde Lynn Helphenstein及新秀Se Oh和Yoora Lee的作品。他們的珍品在拍場上常創出佳績，藝術展正好讓藏家同場比較各人不同層級的佳作。展覽將和第2屆首爾弗里茲藝術博覽會（Frieze Seoul）及具悠久歷史的韓國國際藝術博覽會（Kiaf Seoul）同期舉行。

是次展覽由知名藝術顧問Joan Tucker聯合策展，除大師級作品外，亦有不少藝壇新秀，藝壇巨擘與新星作品的並置互動打破日拍和夜拍的界線。Joan Tucker指展覽給予新人機會，讓頂級藝術愛好者一睹Se Oh、Raymie Iadevaia和Marcela Florido等年輕新星的創作。富藝斯二十世紀及當代藝術資深國際專家及高級副總裁Takako Nagasawa透露，去年9月拍賣行在首爾舉辦展覽並取得良好反應，今年再度出擊，傾力展示一系列國際知名及當下備受追捧的佳作。他指近年首爾已成其中一個全球最具活力的藝術中心，這季節的展覽相信很快成為藏家每年必逛活動。雖然今次是藝術展，但有興趣的藏家和藝術愛好者遇上心頭好也可向拍賣行作私人洽購。

《溪邊憩息》完美展現光線、深度

展覽亮點非Scott Kahn於1985年創作的《溪邊憩息》莫屬。作者現居紐約，以極具氛圍的風景繪畫聞名，自如地用色彩呈現記憶、體驗和情感。作品中男子無拘束地躺在溪邊休息，畫作完美展現對光線、陰影和深度的縝密及系統化處理。另外，在藝術和拍場上的「藍籌級」大師David Hockney和Alexander Calder亦不容忽視。David Hockney在1980年代鑽研把彩色複印技術融合到作品，創作了著名的影印機創作「列印版畫」系列，體現非凡的創造力與源源不斷的創新精神。近年他迷上花卉主題，用明亮和歡愉的色彩刻劃靜物的東西，持續受藏家和藝術愛好者追捧。Alexander Calder的動態雕塑亦打動不少藏家，出色的工藝備受追捧，成為典範。今次登場的《一條黃色皺紋》是精巧的「動態雕塑」，也是可放置於平面的立式雕塑。作品採用藝術家常用的經典紅、黃、黑色配置，充滿趣味。

韓新星繪出電影感

藝壇新星韓國藝術家Yoora Lee的作品同樣值得留意。她現居洛杉磯，其油畫作品有如電影畫面一般，探索日常生活中的常見主題。她精心以搖擺的筆觸模仿電視故障或錄像帶的模糊畫面，以用色細緻且柔和的技法表達其思想。另一名居於洛杉磯的韓裔藝術家Se Oh的陶瓷雕塑，呼應自然界中的抽象形態，呈現出流動、記憶和脆弱。藝術家展現韓式美學，在創作中探索了自己身為被收養孩子的複雜身分認同感，以及他作為少數族裔在美國南部長大的孤獨感。

Briefly Gorgeous展覽的同場亦展出香港秋季拍賣的亮點拍品。富藝斯將於10月初舉行「二十世紀及當代藝術」香港秋季拍賣，其中Nicolas Party的作品《靜物與橄欖》將亮相首爾。作品曾於英國格拉斯哥The Modern Institute畫廊舉行的個展展出。《靜物與橄欖》是作者為當時個展創作的7件靜物畫作之一，每幅花近10至20個月時間創作。奈良美智的《不行就是不行》更是萬眾期待之作，採用藝術家標誌的漸層畫法。細看為珍珠白的背景之中，隱藏着層層疊加由豐富筆觸構成的柔和粉彩，通過簡潔的圖像框架和朦朧背景，把女孩有如銀河閃爍的眼睛呈現在觀者面前。●

首爾藝術周Briefly Gorgeous展覽

日期：9月1至9日

地點：Songwon Art Center

網址：www.phillips.com

文：呂一心

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕奈良美智 收藏 首爾 首爾藝術周 富藝斯

上 / 下一篇新聞