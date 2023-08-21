明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

醫徹中西：太極耍走排尿緊迫感

【明報專訊】太極有很多力量。

一名病人因前列腺疾病求診，他一直接受西醫治療，但因不想接受手術治療而轉向中醫。雖然治療前列腺疾病不是我的強項，但憑着多年臨牀經驗，既然病人信任，我就嘗試治療。

數月後，他的前列腺症狀改善，同時患有胃酸反流也慢慢好轉。一年後，他大部分症狀消退，唯獨排尿緊迫感依然存在。於是我請他站立，講解太極拳術中鬆直背部及鬆胯動作姿勢練習。經過幾次練習，他的排尿緊迫感大大降低。

「鬆胯」助控制膀胱尿道

鬆胯為何有幫助呢？人體機能實在有很多奇趣之處，內經說下盤「宗筋主束骨而利機關」。胯，指股骨上節、大腿摺疊下陷處、腰和腿之間部位；由骶髂關節、髖關節、髖骨與脊柱的韌帶、恥骨、骨盆等部分組成。要輕鬆靈活，通過關節、肌肉、韌帶合理收縮舒張，胯的各關節能靈活轉動。胯的縱向運動相對較多，亦有橫向運動的轉胯，還有縱向兼橫向運動，因此需要鬆沉穩固。通過鬆胯，有助腰腿協調，以及與腰脊帶動四肢。「胯根」是軸心，帶動各關節運動，「襠勁」轉圈由外達內，或由內達外，渾然一體。

鬆胯動作對膀胱尿道控制有益效。首先需要良好的脊柱姿勢和良好骨盆肌肉，而恆常的鬆胯鍛煉，可使胯範圍諸如骶髂關節、髖關節等軟骨、肌腱、韌帶增厚增粗，令骨附着處直徑變大，膠原纖維增加，從而提高胯各關節的抗拉能力及穩固度。鬆胯有別於骨盆肌肉鍛煉，但兩者配合一起鍛煉，效果更好。

病人另一個問題是胃酸反流，大多數人以改變生活方式和使用藥物治療。病因除了局部的食管裂孔疝或發炎外，整體身體狀况不佳也會引起。壓力、飲食不健康、焦慮、憂鬱等影響身心的症狀，久而久之，腸胃機能改變。這名病人在舌頭對應胃部的地方有明顯凹陷，接受中醫藥治療後，凹陷慢慢減輕，最後幾乎消失，胃酸反流情况亦不再出現。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）

相關字詞﹕胃酸倒流 胃酸 前列腺 余秋良 太極 醫徹中西

上 / 下一篇新聞