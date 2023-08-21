醫徹中西：太極耍走排尿緊迫感

一名病人因前列腺疾病求診，他一直接受西醫治療，但因不想接受手術治療而轉向中醫。雖然治療前列腺疾病不是我的強項，但憑着多年臨牀經驗，既然病人信任，我就嘗試治療。

數月後，他的前列腺症狀改善，同時患有胃酸反流也慢慢好轉。一年後，他大部分症狀消退，唯獨排尿緊迫感依然存在。於是我請他站立，講解太極拳術中鬆直背部及鬆胯動作姿勢練習。經過幾次練習，他的排尿緊迫感大大降低。

「鬆胯」助控制膀胱尿道

鬆胯為何有幫助呢？人體機能實在有很多奇趣之處，內經說下盤「宗筋主束骨而利機關」。胯，指股骨上節、大腿摺疊下陷處、腰和腿之間部位；由骶髂關節、髖關節、髖骨與脊柱的韌帶、恥骨、骨盆等部分組成。要輕鬆靈活，通過關節、肌肉、韌帶合理收縮舒張，胯的各關節能靈活轉動。胯的縱向運動相對較多，亦有橫向運動的轉胯，還有縱向兼橫向運動，因此需要鬆沉穩固。通過鬆胯，有助腰腿協調，以及與腰脊帶動四肢。「胯根」是軸心，帶動各關節運動，「襠勁」轉圈由外達內，或由內達外，渾然一體。

鬆胯動作對膀胱尿道控制有益效。首先需要良好的脊柱姿勢和良好骨盆肌肉，而恆常的鬆胯鍛煉，可使胯範圍諸如骶髂關節、髖關節等軟骨、肌腱、韌帶增厚增粗，令骨附着處直徑變大，膠原纖維增加，從而提高胯各關節的抗拉能力及穩固度。鬆胯有別於骨盆肌肉鍛煉，但兩者配合一起鍛煉，效果更好。

病人另一個問題是胃酸反流，大多數人以改變生活方式和使用藥物治療。病因除了局部的食管裂孔疝或發炎外，整體身體狀况不佳也會引起。壓力、飲食不健康、焦慮、憂鬱等影響身心的症狀，久而久之，腸胃機能改變。這名病人在舌頭對應胃部的地方有明顯凹陷，接受中醫藥治療後，凹陷慢慢減輕，最後幾乎消失，胃酸反流情况亦不再出現。

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文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）