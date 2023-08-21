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健康

養生帖：「水中四寶」 悶熱天開胃

【明報專訊】剛過去的夏天，據說是有紀錄以來最熱的夏天之一。天文台接連發出酷熱天氣警告，提醒市民做好防暑降溫措施，以避免中暑、熱射病的傷害。持續高溫下，難免食慾不振、身心疲憊。雖然立秋已過，但天氣仍然炎熱，如何安全度過炎熱天氣，「水中四寶」幫到你。

水中四寶是指芡實、蓮藕、茭白、菱角。今天為大家介紹其中的芡實和茭白。

芡實 健脾祛濕

芡實又名雞頭米，據《神農本草經》記載，能固腎澀精，補脾止瀉、止帶，是「嬰兒食之不老，老人食之延年」的糧菜佳品，既能祛濕又能健脾助消化，非常適合食慾不振的悶熱日子食用。

芡實既可簡單地與大豆混合製作四神豆漿飲用，也可炮製出複雜的菜餚。我最喜歡是「芡實芋頭煲」，芡實和芋頭的濃郁和厚實，在芹菜和豆類加持下，提升了碳水給人帶來的幸福感，也滿足了營養均衡的要求，食後令人神清氣爽，精神大振。

■四神豆漿

材料：大豆1杯，芡實、蓮子、茯苓、淮山各10克，冰糖（或白糖）適量

做法：把大豆和以上各種藥材放進豆漿機內製作成豆漿即可，可根據個人口味加入適量冰糖（或白糖）

功效：健脾祛濕、補充能量

茭白 清熱生津

中醫認為茭白有清熱生津、利尿除濕的功效，有助祛暑降溫。茭白富含植物纖維，可增進胃腸蠕動，促進排便，對高血壓、高血脂及習慣性便秘等都有幫助。

■茭白炒肉片

材料：茭白200克，瘦肉200克，薑蓉、生抽和生粉等適量

做法：茭白洗淨後切成斜片。瘦肉切片，加適量薑蓉、生抽和生粉醃製10分鐘。熱鍋內加適量油，把肉片炒至半熟，再加入茭白片炒熟即可

功效：清熱利濕、養陰生津

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：劉玉萍（香港大學專業進修學院高級課程主任）

相關字詞﹕食慾不振 中醫 中醫食療 健康 養生帖 芡實 茭白

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