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健康

拆解謬誤：牙周病≠熱氣 漱口不可代替刷牙

【明報專訊】牙肉又腫又痛，不少人即時想起「熱氣」，飲杯涼茶紓緩。牙醫汪才生指出，不少病人將牙周病誤以為「熱氣」，因而延誤治療。另外，有家長認為小朋友的乳齒會更換，故疏於教導孩子護理牙齒。汪才生強調，「應教導孩子從小養成良好和正確的護齒習慣」。亦有人誤以為漱口或用漱口水便可清潔口腔，「這觀念絕對是錯。漱口不可代替刷牙；用牙線、牙縫刷等輔助工具更是必須，尤其35歲或以上的人」。

勿忘刷後方牙齒、門牙內側

預防牙周病，最基本是日常要有效地刷牙，以及使用不同工具防止牙菌膜形成和積聚。不過，不少人刷牙時忽略眼睛看不到的地方，如後方牙齒或門牙內側，汪指，這些地方牙石積聚較多，牙周病亦多在這些地方出現。

他提醒病人要定期檢查牙齒，牙醫會視乎病人牙齒位置、手部靈活度、領悟力等，提供適切治療和護理方案。牙醫梁柱恒則指出，視乎牙石形成速度，建議每隔6至12個月洗牙1次。

正確刷牙方法十分重要，梁指出，美國牙科協會推薦改良了的貝氏刷牙法（The Bass Method），有效去除牙菌膜。

1.橫放牙刷，刷毛對着牙齒和牙肉交界位置，跟牙齒形成45度角

2.把牙齒分為3個區域：外側面、內側面、咬合面

3.由外側面最入的大牙刷起，每2隻牙為1組

4.每組左右來回非常輕力刷8至10次，由一邊刷向另一邊；再刷內側面，最後是咬合面

5.門牙內側，位置較窄，牙刷刷頭較大，難對準位置。梁建議，把牙刷打直，上下來回清潔

6.花點時間刷舌頭，預防口臭

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