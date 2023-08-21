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副刊

健康

疫後牙周病患者增 慎防心腦血管病由「齒」起

【明報專訊】新冠疫情除了留下「長新冠」後遺症，有牙醫指出，疫後牙周病患者亦見增加，估計是因為疫情期間不少人都暫停到牙醫診所檢查和清潔牙齒。

牙周病處理不當，不但有損口腔健康，導致牙肉萎縮、牙齒鬆脫，影響外觀和咀嚼；口腔細菌更可能循血液游走影響身體其他部位，增加心臟病、呼吸系統疾病，甚至早產等風險。

口腔細菌經血管游走全身

坊間有傳牙周病可致癌，牙醫汪才生指出，暫沒文獻確定牙周病會導致癌症。不過，牙周病由細菌引起，細菌可由血管傳到身體不同部位，尤其需要血液供應的地方。牙周病得到治療，會減少其他併發症出現，例如心腦血管疾病；另外，牙周病亦會增加懷孕時的風險，所以年輕女士懷孕前，最理想是找牙醫檢查有否牙周病。

暫無文獻證牙周病致癌

牙醫梁柱恒亦指，有研究發現，牙周病跟心血管病、呼吸系統病、早產、不良妊娠結果等有關連。至於跟癌症的關係，目前研究只是對癌症病人的一些觀察，未有足夠統計數據證明牙周病是引致癌症的風險因素之一。

食物殘渣分解成牙菌膜惹禍

牙周病患者大多為35歲或以上人士，汪才生指出，青少年若沒有從小養成良好刷牙習慣，年齡漸長容易出現牙周病。牙周病成因與不良刷牙方法有關，「沒好好清潔牙齒，食物殘渣在37℃環境下存留，口腔內細菌會把它們分解成牙菌膜。沒有效清走牙菌膜，慢慢會形成牙石」。

梁柱恒指，口腔內有逾500種細菌，某些細菌會影響牙周健康。「牙菌膜在牙齒和牙肉邊緣形成牙石，成為細菌溫牀。而免疫系統會對抗細菌，牙周病就是免疫系統對抗細菌的發炎反應。簡單說，是口腔細菌與免疫系統的博弈過程。牙石積聚愈多，細菌愈多，免疫系統作出反應愈大，導致牙周組織被破壞。」

梁續指，還有其他因素影響牙周病的嚴重程度，包括遺傳病、糖尿病、吸煙，還有一些會引致牙肉增生或腫脹的藥物，以及不平滑的牙齒填充物和咬合創傷等。

輕微牙齦炎 紅腫流血口臭

診斷牙周病，汪才生指出，牙醫會用一支鈍頭探針，在牙齦附近測度牙周袋的深淺度，並拍下X光，了解牙骨狀况，才為病人提供合適的治療。

輕微的牙周病稱為牙齦炎，牙齦出現紅腫流血，伴隨口臭。梁柱恒表示，「此階段清理牙石，配合正確刷牙方法和使用牙線、牙縫刷，問題可解決；若牙齦炎沒適當處理，慢慢惡化為牙周炎。此時，細菌向牙根、牙牀骨方向滋生，破壞牙周組織，出現牙齦和牙牀骨收縮」。

牙齦收縮 敏感痹痛、甩牙

牙周炎破壞牙周組織，梁說：「由於牙齦收縮，牙齒變長，牙齒與牙齦間出現『黑三角』，即牙齦萎縮出現小洞。另外，因牙根外露，沒有琺瑯質保護，導致牙齒敏感，出現痹痛。」若情况再嚴重，可能牙齒變鬆，咀嚼乏力，甚至甩牙。到了這階段，病人即使接受治療把牙周病根治，情况亦不可逆轉。

牙周病不但影響口腔衛生，還會影響生理和心理健康。梁指出，牙齒鬆動，影響進食，有礙營養吸收。而牙肉收縮，牙齒不合比例變長；或門牙鬆動，形成哨牙；或門牙脫落，病人說話漏風；以上都影響儀容。「有研究發現，牙周病人的生活品質大降，從而影響心理質素。」

文：馮淑玲

編輯：梁小玲

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相關字詞﹕牙齦炎 免疫系統 牙石 牙菌膜 口腔細菌 牙肉萎縮 牙周病 牙患

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