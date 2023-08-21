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澤星寄語：成就自己 成就別人

【明報專訊】過去幾個月，我在不同的活動跟年輕同業和中學生頗有交流。置身他們之間，頓覺自己也年輕了幾歲；同時也令我真切地感受到，在人生各個階段，追求各有不同，最重要是保持謙卑，懂得感恩。

5月中，我出席在首爾舉行、有關狼瘡的學術會議。其間跟一些在會議上發表研究結果的年輕學者和醫生交流，人人顯得朝氣蓬勃，對醫學研究充滿熱誠，對將來的事業前景也滿懷信心。他們讓我想起多年前的自己，也曾就狼瘡做了不少研究，同樣馬不停蹄地參加世界各地的學術會議，並發表研究成果。當時的我，就像今天的年輕同業一樣，努力研究、踴躍發表，希望在治療方面有所突破，為病人帶來新的希望。在個人層面而言，每有新研究成果發表，或得到前輩和同業的認同，彷彿在無窮無盡的醫學探索中，又向前邁進了一小步，心情難掩興奮之餘，也頗有滿足感，成為驅使我繼續鑽研下去的動力。

回港後，我跟一些前來參觀港大醫學院的中學生見面聊天。他們對醫學院的課程很感興趣，參加示範或體驗活動時也顯得很雀躍。其中有些學生更告訴我，他們的志願是做醫生，因為可以幫助病人減輕甚至消除痛苦，是一件很有意義的事。我聽了頗感欣慰，因為擁有這顆為病人服務的心，是從醫的先決條件之一。如果這些學生將來入讀港大醫學院，就可以像我在首爾遇上的年輕學者和醫生一樣，致力從事研究或臨牀服務，造福病人。

有人說，學術研究是一條孤獨的路，因此從事研究的人需要堅強意志來抵抗孤獨。以我自己的體驗來說，這句話只說對了一半。沒錯，從事研究的確需要堅強的意志，但不是因為孤獨，而是因為挫折。研究從來不會一帆風順，失敗可說是家常便飯。我們需要屢敗屢試的勇氣和決心，才有望取得成果。如果承受不了研究過程中必然遇到的挫折，就難以維持下去了。

研究大都建基前人成果

至於孤獨，至少在醫學研究的範疇並非如此。由於醫學研究牽涉的範疇較廣泛，採用的技術亦眾多，現在單人匹馬幾乎沒可能完成得了，必須建立團隊，分工合作。更重要的是，我們的研究大都是建基於前人的成果，即使彼此素未謀面，我們也不能忘記自己其實是享受着前人的餘蔭。我們眼前的成功，其實是很多不同年代和輩分的人一起造就，自己的努力只佔一小部分。換句話說，我們研究的路上不乏志同道合的人，又怎會孤獨呢？

早前我應邀到附近一間中學致辭時，也勉勵同學要好好把握機會，成就自己，成就別人。倘若我們有幸取得一點成功，也別忘記幫助後來者。只有如此，我們才可以為社會帶來改變和希望。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：劉澤星（港大醫學院院長）

[健康]

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