篩查：吸煙、三高、逾60歲高危 宜腹部超聲波檢查

血管瘤直徑逾5厘米須處理

由於血管瘤增大後無法逆轉，只能設法保持現狀或控制其增大速度，故陳提醒，若發現自己有腹主動脈血管瘤，必須定期監察。「直徑逾5至5.5厘米大的必須處理，可預防大量相關死亡個案。當然，我們亦應該多關注血管健康，戒煙，保持良好飲食習慣，特別是減少高脂和高糖食物。病人還應定期檢查和監測血壓，有家族病史人士建議做腹部超聲波。」

在西方，腹主動脈血管瘤每年新症發生率約為0.4%至0.67%。「文獻顯示，西方國家65至74歲男士發病率為每10萬人每年55例；75至85歲男士則增至每10萬人每年112例；85歲以上男士再進一步增至每10萬人每年298例。」陳認為，香港應及早推行大規模全民腹主動脈血管瘤篩查計劃。

「由於腹主動脈血管瘤無明顯病徵，破裂前病人通常都不知道已患病，當血管瘤一旦破裂，即使病人能活下來做手術，死亡率和併發症發生率也很高。在腹主動脈血管瘤對病人構成嚴重健康危險前，篩查檢測絕對需要。」陳建議仿效外國做法，針對60歲或以上人士，尤其是男性，做一次腹部超聲波篩查，「這做法非入侵性，亦相對便宜」。

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