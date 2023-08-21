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健康

主動脈破裂凶多吉少 揪出血管瘤「炸彈」

【明報專訊】藝人何超儀早前接受鄭裕玲訪問，提及丈夫陳子聰「大動脈爆裂」，險入鬼門關，幸終保住性命，希望藉專訪讓更多人認識這個沉默殺手。

主動脈破裂（或稱大動脈破裂）成因，是主動脈血管瘤形成並增大，最後血管瘤破裂，導致急性內出血。病人必須緊急接受手術，以最普遍的腹主動脈血管瘤破裂為例，只有一半病人活着到達醫院，當中又只有一半病人能夠在手術中倖存。

主動脈破裂，難道防不勝防？

主動脈是人體最大的血管，負責從心臟運送血液到身體各主要器官。

膨脹破裂內出血 數分鐘可奪命

主動脈血管瘤不是惡性腫瘤，而是主動脈因局部擴張演變而成。血管瘤可出現在主動脈不同位置，包括胸主動脈、腹主動脈、股動脈（腹股溝）和髂動脈（膝後方），其中以腹主動脈血管瘤最普遍。香港大學外科學系臨牀副教授、血管外科專科醫生陳燿志指出，腹主動脈血管瘤病人當中，有百分之五可能同時有胸主動脈血管瘤。

當血管瘤膨脹至一定大小後突然破裂，就會出現急性內出血，各內臟都會受影響，嚴重者可在數分鐘內死亡。「腹主動脈血管瘤破裂屬外科急症，不及時做手術，病人會嚴重失血。」血管壁有數層，全部破裂就是爆血管，若只有內層破裂而外層完整，就是血管撕裂。

初無病徵 瘤大至5厘米腹背痛

如果腹主動脈血管瘤直徑約2至2.5厘米，稱為小型主動脈瘤。出現腹主動脈血管瘤初期，因無任何病徵，病人不易察覺。「很多時都是偶然發現，例如病人接受家庭醫生檢查，或是超聲波、電腦斷層掃描、磁力共振檢查時發現。亦有病人因腹主動脈血管瘤增大至5至5.5厘米，引致背痛、腹部不適，才發現問題。」

陳燿志補充，腹主動脈血管瘤形成過程緩慢，每年平均直徑增大2至3毫米，但吸煙、高血壓、高血脂等因素，有可能加速增大。血管瘤大小為病情嚴重程度的關鍵因素，若直徑達3.5至4.9厘米，陳建議每半年接受1次超聲波檢查來密切監察；若增至5至5.5厘米，因有破裂風險，必須接受手術。

「僅半活着入院 僅半捱過手術」

「通常腹主動脈血管瘤破裂，只有一半病人能活着到達醫院，當中又只有一半能夠在手術中倖存。因此，對於5至5.5厘米大小的腹主動脈血管瘤，病人應接受顯影電腦斷層掃描，評估主動脈的解剖結構，確定是否適合接受手術。最理想情况下，手術應在腹主動脈血管瘤出現病徵或破裂前擇期施行。」

文：馮淑玲

編輯：梁小玲

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