{抗災達人}陳英凝 創氣候與健康研究先河 借鑑疫情 完善抗災機制

工作暑熱警告「有好過無」

學術研究與政策的距離或許很難量度，至少由開發HKHI到勞工處的工作指引出台，香港走了不止10年的路。同時是中大CCOUC（Collaborating Centre for Oxford University and CUHK）災害與人道救援研究所所長的陳英凝參與這段歷程，看到政府終於推出指引，「卒之真的有個方向，有一個推動力上而下，想去做這件事。當中那套指數（工作暑熱警告）很多爭議，但是都好過無」。她強調：「我的立場是好過無。」HKHI背後的科學根據源自香港入院和熱壓力相關數據，陳英凝的研究發現當HKHI達至某水平，額外的入院率值得關注。研究存在已久，其間她不止坐在大學辦公室等候外人留意，亦積極向各界述說結果，「所以社區真的做這個議題的朋友，反而知道有這些東西。但政府有無pick up到呢？」陳英凝諒解有其難處，「政府有咁多議題（跟進），但就是有無專注囉。我諗以前（這個議題）可能未去到令社區覺得很重要」。

回帶至1980、90年代，陳英凝還在攻讀研究院之時，全球與氣候變化相關的研究少之又少。不過到90年代末以後，美國芝加哥、意大利、英國等地的熱浪引致傷亡，推動西方大型研究機構開展更多研究。

氣候變化研究起步難

陳英凝本身是一個醫生，何以與氣候變化扯上關係？這要由她執起大學教鞭說起。2006年，她加入中大醫學院，學者初入行需要選定2至3個研究範疇，「其中一個是我們經常取笑為『搵食』的議題，即是議題是有funding（資助）的」。她舉例癌症、控煙等議題相對可吸引較多資源，又例如最近幾年，可想而知傳染病研究會是熱門之選。最終她選擇了傷患為研究方向，「但是另外一個議題，我跟老闆說『無錢我都做』，就是disaster（災害）」。成為中大一員之前，陳英凝曾參與國際醫療人道救援工作逾10年，開展教研工作時亦延續對自然災害的興趣。她初期主要研究外地例子，如從國際數據庫找尋箇中模式，甚至親身走訪內地偏遠地區，觀察少數民族如何為水災、地震作準備。

「我想我老闆（時任中大醫學院公共衛生學院院長葛菲雪教授）是一個有慧根的人，她就說如果你做災（害），香港無地震，但是以香港這樣建設樓宇、作為一個城市，其實應該考慮做吓氣候變化（的研究）。」陳還記得葛菲雪當時坦言，亞洲進行氣候變化相關研究未成氣候，不過鼓勵她可以嘗試。「作為一個啱啱新晉的教授甚或一個研究人員，（選擇議題）要有數據，而且你要有一定程度的興趣，否則都好悶。」陳英凝於2008年左右決定投身這範疇，還有第三個原因，希望研究可具前瞻性，有利城市的未來。

來自醫學背景的陳英凝剛起步便遇上困難，「本身培訓是對病人，但其實我這些（氣候變化相關）研究需要數學底子很強，因為要做一個模型出來，例如氣象學家他們真的很純粹去做那些研究」。單憑自己構建數學模型，恐怕需要很長時間。幸好她有一個好「鄰居」——專長生物統計學的高威廉教授，「研究的可愛地方就是，坐在隔籬，他每天看到我在掙扎」。陳英凝於是對他說「不如幫吓手？」，「搞吓搞吓，其實都好合拍，因為數學就要靠他」。陳發表過許多氣候變化與公共健康的學術文章，當中不少可見與高威廉聯名。

研高溫與入院率關係 惹WHO關注

踏入全新研究領域，陳英凝的第一步是分析氣溫上升與死亡率的關係，過程中她發現在香港進行這類研究，既有優勢亦有難處。前者所指的是本地死亡率數據相對透明，有別於其他海外地區，香港由公營醫院即醫管局掌握大部分數據，以研究為由申請的話一般都會獲批。不過，其他獨特處境卻增添研究難度，譬如高密度的城市發展令香港深受熱島效應影響，這是別的地方少見，「所以歐美那些模型，我們借回來，但不可以完全apply（應用）」。亞洲方面，友好城市的死亡率數據不如香港輕易取得，以致模型有差異，加上當地學者未必對同類研究感興趣，陳英凝唯有建立香港專屬的模型。

「如果只是靠這個議題去jackpot（中頭獎）、像COVID（的研究）般飛黃騰達，絕對沒有可能。」新團隊建新模型，需要循序漸進。首個模型最終需時三四年研發，其間陳英凝不斷出席學術會議，分享成果，「總之肯讓我們講就去講」。後來，她和團隊進一步研究高溫與入院率的關係。死亡率和入院率看似類同，其實後者更能反映對醫療系統的衝擊，「從公共衛生的角度來說，死亡是一個outcome（結果），但我們經常說所謂『需要』，英文是capacity to benefit，就是你有沒有能力去受惠」。陳英凝相信，只要做好警告系統，然後社區組織能夠幫助有需要的群組，已經可以減低入院率；甚至醫院可善用系統，調配相應的醫護人手。以往其他城市的研究甚少與入院率扣連，所以陳英凝當時這篇來自香港的研究，引來世界衞生組織（WHO）的關注和迴響。

伙跨界學者 求知要貼地

陳英凝最初與高威廉合作，算是同行互助；到研究開始做出聲望，促成更多跨界聯繫。香港從事氣候變化相關研究的人不多，一路走來，陳英凝陸續與來自不同領域的學者結盟，「做城市規劃那一班人又很有興趣，尤其是香港城市規劃的研究學者不少。譬如科大有人做ventilation，即是風力」。不止是學者圍爐，盟友亦包括做社區工作的非政府組織（NGO）。這些組織有時會拿着前線的觀察，來找陳英凝的團隊，很多研究是因應NGO的聲音而生，「有一啲pattern有時NGO會講，我們就會做些研究，去證明是不是這樣」。

學術研究可以很貼地，陳英凝得知天氣炎熱時，有些長者會不出門，但又不開窗。如果家中窗戶緊閉，其實分分鐘熱過戶外環境。她於是捉住長者問，透過質性研究查找原因。「有些婆婆話：『咁我唔出街呀嘛，心靜自然涼。』仲要同你咁講，你都不知點算。」取得這些數據之後，團隊會發表學術文章，研究範圍非常廣泛，「香港，我夠膽講，反而是全球作為一個城市（去計），應該是有最多相關古靈精怪的研究」。陳英凝亦會給予NGO一些健康建議，並進一步探究防災資訊的發放是否有改善空間。

長者不擅科技成隱憂

氣候變化對人類的影響，不單是直接帶來疾病，居住條件同樣會受波及，例如炎熱天氣會可能導致停電、機器故障和水喉爆裂。「我們叫lifeline infrastructure，就是生命線的基礎建設是否夠堅固。這件事是超越了健康，但是公共衛生，我們其一考慮是有最基本的配套，去保障健康。」科技就算進步，抗災能力不一定有提升。陳英凝分享，從前古人把肉類放在地底保鮮；今天有了雪櫃，但一旦停電，進食變壞的食物則會有中毒風險。「我不是特別推崇舊的方法，但近年科技發展，現在人人都有雪櫃、冷氣，咁那些電器會壞嘛。人類一直追緊發展的過程，但氣候一直在變。追趕咗，都不代表因而病少了。」

颱風預警制度到位

氣候變化恐怕無法扭轉，高溫天氣只是其中之一。陳英凝介紹，香港以至外地有關氣候變化與公共健康的議題可分為幾類：一是溫度，高溫、低溫或異常氣溫；二是雨水多寡，引致水災、旱災、糧食及蚊蟲等問題；第三則是每年必然在香港現身的風災。「香港並非真的一個福地，無地震啫，但其他你數得都有。風災又有，咁密集。」以為身在福中，會否反而輕視抗災能力的必要？颱風天不乏追風者，岸邊觀浪或跳下海暢泳，要消防員出動拯救的新聞不少。口中譴責之外，陳英凝亦盡學者本分去提問。她的研究發現，最有可能做這些高危行為的年齡群組是年輕男性。下一個問題是，如何針對性地做公眾教育？她又埋頭做了一些研究。

「香港總括來說不是一個無經驗的社區。」以往颱風來襲，陳英凝認為香港做得不俗，8號、10號風球雖時有出現，但導致的死亡人數相對不多。預警制度到位，下一步是應變對策，「警告咗人，但人們說：『是呀，真的很熱，但是我可以去哪？』」大熱天時，籠屋居民無處可逃，開放易於前往的避暑中心是一個應對例子。

全球一些大城市採用全災害管理（all-hazard approach）機制，建立一套應變框架，不同災害都適用。「我諗香港有嗰個形喺度，但政策和落實的配合，可能還需要加緊一點。」新冠疫情剛過，雖說應對傳染病的措施未必全部適用，但陳英凝直指不應浪費已建立的緊急應變系統。第五波疫情期間，有長者在寒風中輪候入院；資訊發放方面，長者不擅科技，對「安心出行」程式有心無力。社會未來再面對災害時，可以想像這些問題會是抗災能力的關鍵，「現在檢不檢討都不要緊，但是你都要向前行。向前行就要做㗎啦」。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 李紹昌、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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