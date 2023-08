【明報專訊】加州大學柏克萊分校學者上周發表新研究,憑監測大腦活動還原人們所聽的音樂,再次突顯神經科技(Neurotechnology)的發展一日千里。對癱瘓病人來說,神經科技可讓他們憑意念控制義肢,更可跟外界溝通,好處不用多言。不過,除了醫療用途外,監測腦波的裝置亦日趨普及,這發展又意味什麼?作為人類私隱最後堡壘的大腦是否快要失守?這令我想起今年初讀到的一本書,書名便是The Battle for Your Brain: Defending the Right to Think Freely in the Age of Neurotechnology(暫譯:大腦保衛戰:在神經科技的時代捍衛自由思考的權利)。