【明報專訊】Charles Taylor等作者在《民主的衰退》,將民主制度寫到萬劫不復,但大哲學家也不是不負責任地「鬧完鬆」,他們在總結之前,寫了可能是全本書最重要的一章:〈怎麼辦?(What Is to Be Done?)〉嘗試為衰敗的民主制度,提出4點救命的方法,我在這裏簡單總結一下。