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老街牌與街

【明報專訊】7月，網上流傳深水埗幾處本身已成歷史文物的T字形街牌消失無蹤，只留下有如淚痕般的T字形蒼白印記，好像被盜的不單單是一塊石屎或鐵皮，而是一段段無法複製也回不了去的歲月。最新傳出警察已經拘捕一名涉案男子，失竊公物仍未尋回，也不知道盜牌人背後有什麼故事，湊巧此時攝記曾憲宗交來年來他在老區晃蕩，拍下的一輯老街牌與街的照片，當中一個個安靜無爭及風塵僕僕的間。

記者朱令筠訪問了民間專研歷史學人李澤恩，他早已「發現」這些不為路人留意的老街牌，並興起認真研究翻查的興致，與同好追蹤記錄T字形街牌20多年。原來更多的老街牌早已無聲消失。

開關了，港人報復式出遊，訪港旅客在郵輪碼頭落船，映入眼卻是「恍如疫情還未完」的景象，今期「未來城市」推出搞旺旅遊系列，嘗試找出問題及思索出路。此外，我們繼續跟進地球沸騰熱，去周傳出夏威夷歷史古城被山火摧毁，有指肇因是被颶風吹倒的一支電線杆，災害如何避免？今期我們訪問了香港氣候暖化與防災的研究先鋒陳英凝教授，在終於走出新冠疫情而稍稍喘定之時，聽她講談香港的抗災力。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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