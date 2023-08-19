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同場加映：Motorola $7999圓潤「剃刀」 3.6吋外屏搶眼

【明報專訊】想找與Z Flip5不同風格的小摺機，Motorola razr 40 ultra是不錯選擇。新機設計圓潤，鉸鏈結構更緊湊，手感極佳。而且它的體積極為輕巧，打開機身後僅厚6.99毫米。

外屏設Spotify專屬界面

razr 40 ultra搭載6.9吋無痕水滴形pOLED主顯示屏，支援165Hz高更新率。用家可以用不同角度來攤開手機，例如豎立觀看烹飪節目、與朋友視頻通話，或者當作三腳架來自拍都沒有問題。另外，手機相機可讓用家通過手勢控制自拍，Photo Booth模式讓用戶可以輕鬆連拍4張不同姿勢的照片。

razr 40 ultra的外屏幕比Samsung的Z Flip5更大，連主鏡頭的位置都霸佔了，尺寸達3.6吋，更新率144Hz，可以自定義桌布、動態時鐘等。用家毋須開啟手機就可以查看信息，以及用Spotify專屬界面聽音樂。

手機攝力方面，1200萬像素主鏡頭有f/1.5大光圈，支持OIS防震，有一定的夜攝能力；配合雙像素PDAF技術，確保對焦快而準。外屏幕讓受拍攝對象能夠預覽姿勢，拍出更滿意效果。其餘的機身規格為上一代的旗艦級水平，一般使用或打機都綽綽有餘。3800mAh容量電池支援30W快充，續航力有保證。●

Motorola razr 40 ultra規格

主屏幕：6.9吋2640×1080 pOLED

外屏幕：3.6吋1066×1056 pOLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1八核心

內存／儲存空間：12GB／512GB

主鏡頭：1200萬像素f/1.5、1300萬像素超廣角f/2.2

內屏幕鏡頭：3200萬像素f/2.4、800萬像素f/2.4Quad Pixel

網絡：5G／Wi-Fi 6e／藍牙5.3／NFC

其他：側置式指紋感應、4K拍片、IP52

體積（摺疊）：73.95×88.42×15.1mm

體積（展開）：170.83×73.95×6.99mm

重量：188.5g

售價：$7999

查詢：2888 2123（csl）

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