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薄版S Pen更就手 「大摺」Z Fold5變袋中寶

【明報專訊】Samsung同期新推出的Z Fold5，雖然不及Z Flip5搶眼，不過改善盡在細節中。今代既是最輕巧的Z Fold系列手機，還加入新設計的S Pen Fold Edition保護套，厚度與一般的Fold保護套相若，配上更適合Z Fold尺寸的薄版S Pen，能夠輕鬆收納於口袋裏，方便用家隨時撰寫筆記和記錄靈感（需另購，S Pen連薄型保護套$698）。

簡便圖像拖放 多視窗實用

Z Fold系列一向強調多工作業體驗，方便用家流暢切換應用程式。來到Z Fold5的工作列，允許用戶在最多4個常用應用程式之間快速切換。雙手拖放控制功能亦升級了，應用程式之間的檔案傳輸更方便，比如用家可用一指輕按圖片庫中的圖像，再用另一手指打開Notes應用程式，即可直接把圖像拖放；加上隱藏式懸浮視窗允許Apps於後台運行，用家可以一邊以全屏幕看影片，一邊利用屏幕旁的懸浮視窗與朋友通話。

Z Fold5仍然配備7.6吋摺疊主屏幕，但由於鉸位設計改良了，令手機比上代還輕10克、薄2.4毫米。主屏幕亮度也提升了30%，最高可達1750尼特。性能方面，新機與Z Flip5同樣配置Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy處理器，大幅提升圖像顯示質素，同時利用AI技術支援更多動態遊戲，全新的冷卻系統亦顯著減低手機過熱引致的延遲，讓玩家盡享7.6吋巨屏的優勢。●

Samsung Galaxy Z Fold5規格

主屏幕：7.6吋2176×1812 Dynamic AMOLED 2X

外屏幕：6.2吋2316×904 Dynamic AMOLED 2X

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 八核心

內存、儲存空間：12GB、256GB／512GB／1TB

Sim：雙nanoSim

三主鏡頭：5000萬像素f/1.8、1200萬像素超廣角f/2.2、1000萬像素3倍長焦f/2.4

外屏幕鏡頭：1000萬像素鏡頭 f/2.2

內屏幕屏下鏡頭：400萬拍攝像素鏡頭 f/1.8

網絡：5G／Wi-Fi 6e／藍牙5.3／NFC

電池容量：4400mAh

體積（摺疊）：67.1×154.9×13.4mm

體積（展開）：154.9×129.9×6.1mm

重量：253g

顏色：冰川藍、霧光黑、雲朵白

售價：$13,598（256GB）、$14,598（512GB）、$16,598（1TB）

查詢：3698 4698（Samsung）

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