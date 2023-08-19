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Samsung第5代摺機 Z Flip5加大碼外屏 反客為主

【明報專訊】一如慣例，Samsung在暑假一口氣推出一大一小兩款摺屏手機，並以無縫摺疊為賣點。但以往矚目程度較高的「大摺」Z Fold系列，今年卻被「小摺」Z Flip搶盡風頭。何解？今代Z Flip5的外屏幕實在是太搶眼球了，尺寸增大至3.4吋，遠超上代的1.9吋，佔了半邊機背的大半面積。用家毋須打開手機，單靠外屏幕就能回覆短訊、睇地圖，甚至用來打機！

配NFC裝飾卡套 玩法互動

Z Flip5這個名叫Flex Window的AMOLED外屏幕不單止大，還加入更多個人化玩法，例如可搭配Galaxy Watch 6系列的表盤，或換上更多時尚邊框等。此外，Z Flip5的新手機殼Flipsuit可放入特製NFC裝飾卡，配合Flex Window來互動，例如用家換上印有某薯片品牌logo的NFC卡後，開機時Flex Window會變成倒薯片的啟動畫面。

有玩味當然好，但實際功能還是更重要。增大後的Flex Window可配合全新Widgets小工具，讓用家毋須揭開手機即輕鬆查看信息，例如天氣報告、多媒體控制器等；亦可以加裝Google各種小工具，例如財經App顯示最新股市動向，又或開啟手機地圖。用家只需用兩指在屏幕輕輕揑合，便可開啟Multi Widget View功能，盡覽和快速切換Widgets小工具。

大芒雙重預覽 自拍打卡更輕鬆

Flex Window還可讓用戶便捷地讀取通知，開關Wi-Fi及藍牙，有未接來電可直接回撥，收到短訊後亦可直接用小鍵盤回覆。於Flex Window屏幕快速向上滑動，則可打開Samsung Wallet用作流動支付。

Z Flip的外屏幕，本來主要功用是自拍，現在換上更大的Flex Window就更得心應手。於Flex模式下，用家可直接在Flex Window上快速查看不同拍攝功能，調整照片色調或刪除照片。為朋友拍照時則可利用Dual Preview，讓受攝者與拍攝者同一時間預覽影像；加上Super Steady防手震功能，幫助用家於移動中拍攝流暢穩定的影像，自動取景功能則確保所有拍攝對象都準確入鏡。

Z Flip5的相機規格跟上代相若，但加入了AI來提升畫質。例如升級的「黑夜亮攝」功能，即使環境光線不足，都能協助用戶改善相片和影片質素。AI影像信號處理（ISP）演算技術能夠自動校正低光影像中的雜訊，同時增強畫面細節和色調，即使利用10倍數碼變焦來拍攝照片，亦能保持清晰。

高效散熱 多工打機無難度

摺疊主屏幕雖被「搶盡風頭」，其實今代亦有改進，新鉸鏈結構分散了外力衝擊，提高摺疊點的防護能力，品牌宣稱屏幕能承受20萬次摺疊開合。Z Flip5作為旗艦手機，規格自然是頂級，最新Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy配合8GB RAM記憶體和更強的散熱系統，能夠輕鬆處理複雜的工作任務、應用程序和遊戲。內置的3700mAh電池支援25W快速充電，30分鐘便可以充電50%。●

Samsung Galaxy Z Flip5規格

主屏幕：6.7吋2640×1080 Dynamic AMOLED 2X

外屏幕：3.4吋720×748 AMOLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 八核心

內存、儲存空間：8GB、256GB／512GB

Sim：單nanoSim、eSIM

雙主鏡頭：1200萬像素f/1.8、1200萬像素超廣角f/2.2

內屏幕鏡頭：1000萬像素鏡頭 f/2.2

網絡：5G／Wi-Fi 6e／藍牙5.3／NFC

電池容量：3700mAh

體積（摺疊）：85.1×71.9×15.1mm

體積（展開）：165.1×71.9×6.9 mm

重量：187g

顏色：薄荷綠、炭灰黑、奶昔白、淡藤紫、迷霧藍

售價：$8298（256GB）、$9298（512GB）

文：JJ

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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