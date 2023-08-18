明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

FEATURE

傳奇車珍藏館開放 近距離賞紅旗元首車

【明報專訊】香港一直沒有老爺車博物館，車迷如果想近距離欣賞，往往要等待香港珍藏車協會、香港老爺車會等非牟利機構舉辦年度慈善活動，才有機會一睹芳容。最近一間新的汽車修復公司選址鴨脷洲工業區開業，不但協助車主修復老爺車、珍藏車，還開放珍藏館讓公眾免費參觀，而且因為業務關係，更持續有不同車款出現，簡直是車迷福音。

修復後或待拍期間展出

新開業的「傳奇車聯盟」（League of Prezioso Auto，LPA），其業務並不限於修復老爺車，更會為「傳奇車」（詳見「知多啲」）的車主提供存倉、保養及拍賣一條龍服務，用於保管這些汽車的珍藏館還會開放讓公眾免費參觀。珍藏館開幕當日，不少本地車會代表均有出席，當中有香港珍藏車協會會長劉樹英及香港汽車會會長李耀培等。創辦人之一陳輔盛（Livio）說在老爺車完成修復或等待拍賣期間，將於珍藏館內短暫展出，換言之車迷每次到來，都有機會欣賞到新展品。

現時珍藏館內約有40多部傳奇汽車展出，正所謂花多眼亂，記者特別邀請本地資深車手兼公司顧問陳又男（Tony）充當導賞員，為我們介紹多部必睇展品，例如是昔日中央領導人經常乘坐的紅旗CA770，還有英、意、日等國的傳奇名車（見主圖）。

維修困難兼昂貴 擺多過揸

LPA由Livio、梁柏堅（Lester）、許悅銘（Woody）及孟常樂（Lorence）4人創辦，想出修復老爺車這門生意，主要跟Livio的經歷有關：他多年前開始協助香港不同車會籌辦活動，從中接觸到老爺車，有次在灣仔某商廈停車場內，發現有數十部塵封了的老爺車，當時熟悉老爺車的Tony對他說，估計大多有零件問題，但因保養麻煩且價錢昂貴，車主唯有長擺放停車場，對愛車人士來說的確有點可惜。

記者亦曾訪問一些老爺車收藏家，例如香港老爺車會前副會長Carl Yuen、香港迷你車會會長吳楚雄，他們一致認為車主收藏老爺車最頭痛的問題是維修保養。首先老爺車主要採用機械式結構，不像新車般會裝設許多電腦系統及感應器，大多問題能靠電腦診斷，而且在香港懂得維修老爺車的老師傅很缺乏，因而輪候需時；其次是部分老爺車已停產，要直接找車廠訂購及運送零件也有難度，以至維修時間往往甚長，半年內能夠「出院」已算幸運，所以一般都是擺多過揸。

修復、存倉、保養、拍賣一條龍

Livio說老爺車圈子有一個自嘲笑話，就是「約了未必能夠出席，出了門未必回得到家」。他笑說試過最誇張一次經歷，是駕駛一部1973年的平治，欲由觀塘的車房出發往啟德郵輪碼頭參加活動，然而駛離車房後第一條街已死火，雖有師傅搶救，但其後幾乎在沿途每個燈位都出事，最終無緣出席活動。「玩老爺車就是有這種挑戰，不過我當時在想，如果這些車能夠獲得合適的維修及保養，駕駛感覺一定較好，而且會吸引更多人加入，傳承老爺車文化。」

不過，要在香港開設老爺車修復中心的成本太高，加上未構思出一個完整的生意模式，故Livio一直未有付諸行動，直至後來與其他3名創辦人相遇才有轉機。3人來自不同界別，Lorence專為客戶提供資產增值顧問服務，想出可通過修復老爺車去提升其價值；Lester曾從事跨境電商業務，認為可通過建立電子平台及跨境物流服務加快傳奇車的流通；Woody則為電影導演，曾拍攝多部作品如《金錢帝國：追虎擒龍》、《追龍番外篇之十億探長》，與行內喜愛玩老爺車及超跑的人熟稔。4人多番「腦震盪」後，拍板落實現時購買及修復老爺車，為車主提供存倉及保養服務，以及將有價值的珍藏車、超跑拿到國際拍賣會拍賣的一條龍服務。

Livio說現時與內地企業華發集團合作開設的珠海修復中心，還在等待內地政府批文，估計可於2024年第一季投入服務，屆時將可縮短修復時間至半年內。現階段他們正與外國汽車修復專家合作，並開始培訓內地維修人員。正因為傳奇車未開始修復，所以Livio說短期內在珍藏館展出的車款會相對穩定，相信仍可欣賞到本文介紹的經典老爺車。●

傳奇車聯盟珍藏館

營業時間：上午11:00至晚上7:00（不定休，可留意facebook）

地址：鴨脷洲利南道111號8樓（須搭乘貨𨋢方可到正門）

fb：http://www.facebook.com/LPA.ASIA

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞