傳奇車珍藏館開放 近距離賞紅旗元首車

修復後或待拍期間展出

新開業的「傳奇車聯盟」（League of Prezioso Auto，LPA），其業務並不限於修復老爺車，更會為「傳奇車」（詳見「知多啲」）的車主提供存倉、保養及拍賣一條龍服務，用於保管這些汽車的珍藏館還會開放讓公眾免費參觀。珍藏館開幕當日，不少本地車會代表均有出席，當中有香港珍藏車協會會長劉樹英及香港汽車會會長李耀培等。創辦人之一陳輔盛（Livio）說在老爺車完成修復或等待拍賣期間，將於珍藏館內短暫展出，換言之車迷每次到來，都有機會欣賞到新展品。

現時珍藏館內約有40多部傳奇汽車展出，正所謂花多眼亂，記者特別邀請本地資深車手兼公司顧問陳又男（Tony）充當導賞員，為我們介紹多部必睇展品，例如是昔日中央領導人經常乘坐的紅旗CA770，還有英、意、日等國的傳奇名車（見主圖）。

維修困難兼昂貴 擺多過揸

LPA由Livio、梁柏堅（Lester）、許悅銘（Woody）及孟常樂（Lorence）4人創辦，想出修復老爺車這門生意，主要跟Livio的經歷有關：他多年前開始協助香港不同車會籌辦活動，從中接觸到老爺車，有次在灣仔某商廈停車場內，發現有數十部塵封了的老爺車，當時熟悉老爺車的Tony對他說，估計大多有零件問題，但因保養麻煩且價錢昂貴，車主唯有長擺放停車場，對愛車人士來說的確有點可惜。

記者亦曾訪問一些老爺車收藏家，例如香港老爺車會前副會長Carl Yuen、香港迷你車會會長吳楚雄，他們一致認為車主收藏老爺車最頭痛的問題是維修保養。首先老爺車主要採用機械式結構，不像新車般會裝設許多電腦系統及感應器，大多問題能靠電腦診斷，而且在香港懂得維修老爺車的老師傅很缺乏，因而輪候需時；其次是部分老爺車已停產，要直接找車廠訂購及運送零件也有難度，以至維修時間往往甚長，半年內能夠「出院」已算幸運，所以一般都是擺多過揸。

修復、存倉、保養、拍賣一條龍

Livio說老爺車圈子有一個自嘲笑話，就是「約了未必能夠出席，出了門未必回得到家」。他笑說試過最誇張一次經歷，是駕駛一部1973年的平治，欲由觀塘的車房出發往啟德郵輪碼頭參加活動，然而駛離車房後第一條街已死火，雖有師傅搶救，但其後幾乎在沿途每個燈位都出事，最終無緣出席活動。「玩老爺車就是有這種挑戰，不過我當時在想，如果這些車能夠獲得合適的維修及保養，駕駛感覺一定較好，而且會吸引更多人加入，傳承老爺車文化。」

不過，要在香港開設老爺車修復中心的成本太高，加上未構思出一個完整的生意模式，故Livio一直未有付諸行動，直至後來與其他3名創辦人相遇才有轉機。3人來自不同界別，Lorence專為客戶提供資產增值顧問服務，想出可通過修復老爺車去提升其價值；Lester曾從事跨境電商業務，認為可通過建立電子平台及跨境物流服務加快傳奇車的流通；Woody則為電影導演，曾拍攝多部作品如《金錢帝國：追虎擒龍》、《追龍番外篇之十億探長》，與行內喜愛玩老爺車及超跑的人熟稔。4人多番「腦震盪」後，拍板落實現時購買及修復老爺車，為車主提供存倉及保養服務，以及將有價值的珍藏車、超跑拿到國際拍賣會拍賣的一條龍服務。

Livio說現時與內地企業華發集團合作開設的珠海修復中心，還在等待內地政府批文，估計可於2024年第一季投入服務，屆時將可縮短修復時間至半年內。現階段他們正與外國汽車修復專家合作，並開始培訓內地維修人員。正因為傳奇車未開始修復，所以Livio說短期內在珍藏館展出的車款會相對穩定，相信仍可欣賞到本文介紹的經典老爺車。●

傳奇車聯盟珍藏館

營業時間：上午11:00至晚上7:00（不定休，可留意facebook）

地址：鴨脷洲利南道111號8樓（須搭乘貨𨋢方可到正門）

fb：http://www.facebook.com/LPA.ASIA

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com