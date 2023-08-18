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旅遊

宮崎探崖洞神社 賞天然洗衣板 日南海岸 七色人遙望摩艾像

【明報專訊】暑假，總讓人想去海邊。日本雖然四面環海，惟可供人暢泳的陽光海灘卻沒有想像中的多。九州東南部的宮崎縣是日本人鍾情的海邊度假勝地，面向太平洋，氣候和暖，陽光充沛，充滿「南國風情」；尤其是青島及日南海岸線一帶，在藍天碧海下，可以游水、衝浪，甚至走近獲智利官方認可複製的復活節島摩艾像；而8月的宮崎更是到處芒果飄香，異國之味滿溢。

買巴士日票 游走日南海岸

宮崎縣一帶古稱為日向國，因地理上朝向太平洋旭日初升之處而得名。由於陽光充沛，降水量高，加上海洋性氣候及夏季季候風，令這裏整體氛圍變得更獨特，是除沖繩以外日本最具熱帶風情的地方。1960年代時宮崎縣便曾以「南國風情」為宣傳口號，招徠日本各地旅客，成為當時最受歡迎的蜜月旅行勝地。宮崎市以南的青島海岸周邊，不僅有陽光海灘及海牀隆起的奇岩地貌，更加有天然溫泉，配套齊全的溫泉度假酒店沿海林立，吸引愈來愈多日本人前來，近年更吸引了台灣及香港的旅客。

青島距離宮崎市中心不遠，車程只約半小時，離宮崎機場亦只需15分鐘。要到日南海岸著名景點「Sun Messe日南」則約需要1個多小時。自駕固然方便，但坐巴士亦能玩盡青島與日南海岸沿線，遊客只需在宮崎站的觀光中心，或市內便利店購買一張2000日圓（約107港元）的「宮崎縣內1日乘車放題巴士票」，便能輕鬆到處游走。

獲正式授權 複製智利摩艾像

青島與日南海岸最引人注目的景點，是矗立在綠草山坡上，以一比一複製、背靠太平洋的摩艾像。日本雖然與智利復活節島遙遙相距約13,000公里，隔於太平洋之間，兩國卻有緊密的連繫。1960年智利發生9.5級大地震，復活節島上本已飽受部落間爭鬥崩倒的摩艾像，遭受更嚴重的破壞，當時日本多個單位包括四國之起重機公司、來自奈良文化財研究所及建設公司等多人成立了摩艾修復委員會，為巨石像復原歸位提供專業考古研究人員及起重機等設備，反覆試驗後將島上部分主要摩艾像放回原位，復活節島後得以「拉帕努伊國家公園」的名義被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。

其後，日本提出希望能在本土複製摩艾像以示兩地之情，智利政府亦欣然答允，7尊約高1.6米、原身在復活節島Ahu Akivi的摩艾像便按一比一複製，在Sun Messe日南展示，同以背靠大海的擺位，聳立在太平洋海岸，石像前的草坪亦按原址模擬出來。由於復活節島禁止石材出口，日本版摩艾像只能用福島白川村同類的凝灰岩製作。雖然石材顏色比真正摩艾像較淺色，石像亦很新淨，但人們站在藍天白雲下的巨石像前，仍有如置身於復活節島上。

坡上盪鞦韆看風景

Sun Messe日南位於海岸山坡上，原本是一個牧場，1987年關閉後才變成今日的遊樂休憩場所，開園26年共迎來逾450萬人次的旅客。除了官方認可的複製摩艾像，日本藝術家今井祝雄創作的 《ヴォワイアン》（解作「觀賞者」之意），也是遊客打卡目標。7個顏色鮮艷的「觀賞者」，坐在山坡上看着7尊摩艾像，遊客坐在彩色雕像中間，頓時成為當中一分子。若想用更特別的方式看巨石像，可以坐上山坡的鞦韆，一搖一擺盪在微風之下看風景。

日南海岸是一條非常漂亮的旅遊路線，無論自駕還是坐巴士都一樣能享受得到。距離Sun Messe日南約20分鐘的鵜戶神宮亦值得花1、2小時漫遊。這座建在懸崖洞穴中的神宮源起年份已無從考究，惟早在1459年已有文獻記載，當時天皇會派譴使者前來祈福；亦有日向國的武將來參拜。由於洞中潮濕又隨時有風浪，神宮時有破損，如今之本殿是1711年由五代飫肥藩主所建，近代不斷修整。

參拜者必須先上200多級樓梯到山崖上，再沿着崖邊的參道往下走到懸崖石洞本殿參拜，有善信會以繪馬許願，或向神明求靈籤問卜。這裏的靈籤造型多多，有宮崎著名水果日向夏，還有宮崎芒果，抽出籤文後，靈籤也可作為小小紀念品帶回家。此外，許多善信會以200日圓（約10.7港元）的祈福「料金」，換取5顆「運玉」，並走到懸崖旁，男用左手，女以右手，將「運玉」拋到前方山崖的小水潭中，只要能把「運玉」順利拋進水潭中就代表所許之願望能達成。許願之餘，別忘好好欣賞神宮周邊的山岩景色，連年受到風雨潮浪冲刷的岩石，形成層層疊疊的「千畳敷」奇岩，亦為參拜以外的一大景觀。

「戀愛神社」 祈福方式花樣多

鵜戶神宮能眺望「千畳敷」奇岩，青島則可以親身走近奇岩，一睹其真貌。青島是一個周長約1.5公里的小島，除了青島神社之外別無其他建築。人們只要從青島海岸接連的棧橋便可登上小島，沿途盡是層層疊疊的岩石。由於此地貌儼如天然洗衣板，人們便冠以「鬼之洗濯板」作為稱號。走到岩石前，更能見到不少居於石頭下的小蟹在活動。不過由於岩石濕滑，最好還是從岸欣賞最為安全。

小島上的青島神社是宮崎縣著名的戀愛神社，常見戀人們專誠來祈求戀愛順利、婚姻和合；神社內亦有不同祈福方式，例如射箭占卜、釣魚求籤、綁不同顏色繩子許不同願望、彈珠或擲骰問卦、心形戀愛繪馬等，神社前的自動販賣機，更出售2款以御神水製作的「結緣啫喱」，清甜又好味。島上更是綠林處處，據悉，日南海岸及青島約有200種以上的植物物種，其中有27種屬熱帶及亞熱帶植物，難怪走在其中，與日本其他地方的感覺截然不同。走回青島海岸，會看見不少來游泳及滑浪的人；不準備落水的，亦可在海邊吃刨冰或雪糕，買日向夏及芒果製成的手信，亦為一大樂事。●

●日本旅遊錦囊

簽證：持有效特區護照可免簽證入境

匯率：每100日圓約兌5.35港元

機票：香港暫無直航前往宮崎，可先到日本主要城市轉乘內陸機。PEACH 由香港往關西機場單程票價790港元起（未連稅），由關西機場往宮崎單程票價6290日圓（約336港元）起（未連稅）

網址：www.flypeach.com/hk

前往方法：宮崎市、青島及日南海岸一帶主要靠巴士往來，最方便為購買1日乘車放題，票價每張2000日圓（約107港元）

Sun Messe日南：www.sun-messe.co.jp

鵜戶神宮：www.udojingu.or.jp

青島神社：aoshima-jinja.jp

宮崎縣官方旅遊網站：www.miyazaki-city.tourism.or.jp/zh_TW

宮崎縣香港事務所專頁：

http://www.facebook.com/miyazaki.pref.hk

文：卓文慧（www.instagram.com/joannecheuk)

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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