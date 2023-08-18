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文化力場

沙發薯：明珠930

【明報專訊】連我這個TVB迷也決定打開Disney+，嘗試尋找其他娛樂媒體頻道的時候，大台可能真的快將到達一個臨界點了。

今天，如果大家還會於晚上扭到明珠台來觀看節目的話，感覺上一定是慘不忍睹。「明珠930」已經轉變為不斷重播荷李活「殘片」的時段，上世紀七八十年代「猛片」重複迴轉。如果我沒有記錯，今年我已看了3次《大白鯊》，而且很有可能在聖誕前還要再多看一兩回。重播不是問題，但當播得如此頻密的時候，作為觀眾的感覺是，難道明珠台連購買一些20年前上畫的電影的播放權也無法負擔？單看表面——不斷播放早年買斷版權的「倉底」存貨——令人懷疑這個台已無將資源投入，唯有厚着面皮以四五十年前的「名片」、「經典」來填滿播放時間。簡單的說，感覺是現在明珠台所擁有的播放時間，遠多於它有能力、條件去製作的節目。彷彿它的廣播時間太多，而節目太少。曾幾何時，什麼「翡翠、明珠雙輝映」，今天卻落得如此田地，對我這個年紀的觀眾來說，確實有點傷感。

荷李活「猛片」不斷重播

當然，我不排除有人會認為那些「猛片」齣齣均屬經典，多看幾次，有益無害。對年長一輩的觀眾，那是懷舊，可感受到電視台的溫暖。對年輕一代來說，則是補普及文化的歷史課，從中了解到何謂經典，為什麼有些電影可以成為普羅觀眾的集體記憶。問題是現在「明珠930」並非推動經典重溫，也不是有系統地推介當年「猛片」，而是把它的倉底存貨一次又一次的重播。這個月看過《第一滴血》之後，不多久我們又要見到史泰龍。什麼《大白鯊》、《冲天大火災》、《九霄驚魂》……看之不完。可以播放《亂世佳人》嗎？《沙漠梟雄》？辛康納利年代的《鐵金鋼》系列？觀眾熟悉的經典電影涵蓋相當廣泛的範圍，肯定遠遠超出了現時「明珠930」的片目。有可能嗎？做得到嗎？把「明珠930」改變為荷李活經典重溫，絕不是壞事，問題只在於TVB有這樣的資源嗎？仍會有資源投入明珠台嗎？仍有計劃好好經營明珠台嗎？

如果TVB覺得已很難繼續（經濟上可持續的）營運一個英文電視頻道，何不索性將翡翠台的節目放上明珠台，利用最新資訊科技，全自動的為節目配上英文翻譯字幕，讓非華語觀眾亦可嘗試在節目表中找到一些具可看度的畫面，而不是現時那個模樣，讓觀眾感到這個頻道已再無財政預算，只可從倉底找到一點東西，消耗一下節目時間，免於停播、停擺。

現時TVB已有一些雜誌式節目是一式兩味，既可用於明珠台，亦可用於其他頻道。節目是否好看，見仁見智，但起碼是完整製作。可能這種製作具成本效益，於是仍可繼續。既然如此，拜託電視台的管理層就把心一橫朝這個方向發展，多製作幾個節目，好好填滿明珠台的節目表。

今天，「明珠930」實在太難看了！明珠台半生不死，生不如死。偶然播一齣《蝙蝠俠對超人》之類的「猛片」，無補於事。「明珠930」成為了笑話，舊的一批觀眾看不下去，新的觀眾（如果有的話）完全無法說服自己為何不轉台。這是什麼經營哲學？什麼經營策略？拜託，撐不下去便算了，起碼大家記憶中的明珠台，還是可以的。●

文：趙東尼

[文化力場]

相關字詞﹕電視節目 明珠930 趙東尼 沙發薯

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