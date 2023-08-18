明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
文化力場

台灣串流平台競爭激烈 林君陽回SARS時空看人性

【明報專訊】人類歷史總是與疫症密不可分，經歷完3年全球疫症浩劫，只想唞啖大氣，但近日猴痘又殺來。面對疫症，個人往往是束手無策，有些人翻閱疫症相關的文學，期盼從中取得亮光，若重讀昔日疫症歷史又有何啓示？回望20年前的SARS，香港人切記了要洗手洗手洗手，或許台灣人會想起和平醫院封院事件。劇集《我們與惡的距離》、《人選之人——造浪者》導演林君陽拍攝的電影《疫起》——疫症下突如其來的封院命令，生死存亡之秋，醫護人員如何抉擇？林君陽多部作品在串流平台熱播，《疫起》周二（15日）亦在串流平台上線，台灣影視在串流平台上的發展，可否給香港借鏡？

20年前，你在做什麼？

還是大學生的林君陽正在籌備畢業展覽，SARS殺到台灣令展覽煞停。儘管新聞報道屢屢上演封鎖、隔離，疫症卻未蔓延到大街小巷。疫症彷彿不真實，他的目光停留在那一段白白失去的青春，只感覺與SARS的距離很遠。「20年的時間可以冲淡好多事情，它（SARS）確實已經稍微遺忘在歷史的牆角了。」林君陽說。

取材和平醫院事件 探討醫護抉擇

因為新一場疫症，台灣才翻出SARS這一段回憶。很多人認為台灣將對抗SARS的經驗應用到最近一次流行傳染病，才控制病毒傳播得宜。疫情受控，2022年7月開拍《疫起》時台灣大多數人已消化了起初的恐懼，俄烏戰爭開戰數月，林君陽就讓劇組想像是一場戰爭來拍攝。透過電影，他和觀衆回到SARS時的那個時空，站在封閉醫院的前線醫護身旁，「經驗這一場突如其來的災難，我覺得這是現實當中沒有經歷到，但是我透過電影可以回到那個當下」。

「我們一邊在pandemic裏面，一邊拍一個關於pandemic的故事，在封鎖的狀况下拍一個封院的故事」，恍如俄羅斯娃娃套中有套。《疫起》取材自2003年台北市立和平醫院封院事件，因院內群聚感染而突然封院，無論病人和醫護都被迫困在醫院裏，面對當時未知的病毒。面對未知，油然而生的感受正是恐懼。

主角胸腔科主治醫師夏正（王柏傑飾）因急症而被迫折返醫院開刀，SARS在院內爆發，然而封院令一下，他就滯留在醫院。性命攸關，他起初只想盡早離開醫院，跟家人見面。無論歷史上還是劇情中，院內有一整批病人等待醫護照料，封院令一旦下達，前線醫護就沒有選擇自身去向的權力。即使醫護也會擔憂性命安危，部分醫護選擇罷工來換取回家，或爭取盡早列入撤離名單，「醫生在一個災難底下，他要去救人還是不救人？這件事情（不救人）到底是自私嗎」？

不難發現，林君陽執導的作品，例如《我們與惡的距離》探討社會倫理，《人選之人——造浪者》揭示政治黑幕，皆圍繞着人性選擇。在《疫起》裏，決策者的身影甚至消失，聚焦前線醫護，鏡頭落在「沒有生殺大權的小人物身上」。他解釋道：「不管那個故事發生在古代、20年前或者當代，這些故事都是由現在的人說給現在的人聽，所以最後還是要找回為什麼我要在這個時代、這個時間點說這個故事（的原因）。」生活大小事上如何抉擇或許才是普羅大衆的寫照，畢竟定義一個人就是看他一生行為的總和。

串流平台崛起 拍劇較電影多資源

《疫起》繼4月和7月分別在台、港大銀幕上映後，周二（15日）也在串流平台Netflix上線。因為《疫起》按照戲院特有的觀影經驗來設計，「我心目中的電影是想像觀衆坐在電影院裏面看電影，專心得連你滑手機都沒有機會」，串流平台上的作品可以隨時暫停觀看，用家亦受周遭環境影響，林君陽也很好奇《疫起》會在串流平台得出什麼回饋。譬如電影中主角夏正鼓起勇氣，從A棟大樓經過黑暗走廊，走入主要染疫的B棟大樓，黑暗裏只有主角的呼吸聲，「類似這樣子的觀影體驗，我覺得那是在電影院才會有的」。相較於電影賦予觀衆經驗，電視劇就要讓觀衆清楚明白劇情走向，「所以電影跟電視（劇）系列，我覺得這些東西是蠻不一樣的事情」。

「尤其我們前3年遇到疫情，劇集變成一個大家很習慣的娛樂方式。」他近年為人熟知的作品也是上述兩套劇集，透過串流平台，甚至在香港惹來熱話。但原來他是乘着《海角七號》的愛情電影熱潮出道，當熱潮散去，2010年代中就迎來串流平台的時代，拍攝劇集較電影多資源，「當然大量吸收了我們這一群以前拍電影的人，因為這邊有很多的工作和故事等着我們去耕耘，於是我們就跑到這邊來說故事」。他對上一部電影是在2015年，本來甚至只是電視電影，久違8年再拍電影，別有一番風味。

8年間，劇集以外，他既當過實况節目《十二道鋒味》第三季的執行導演，又當過紀錄片的攝影師，累積技藝之餘，更從鏡頭裏補足人生經驗。回想最初拍攝電影，與其說是藝術創作，他認為更多是執行，現在他拍攝前屢屢問自己這個問題：「為什麼我要在這個時間點說這個故事給這個時代的人聽？」觀察8年過後的電影產業，愈來愈少人進戲院看電影是全世界共同的狀况，導致整體電影產量減低，愈來愈少電影登上大銀幕。

「小衆OTT平台集合，是小聯盟」

他續指，台灣中小型電影製作預算大概是3000萬至6000萬新台幣（約735萬至1470萬港元），這樣才「比較有機會回本，會有上億（新台幣）製作的電影一直都是少數特例」，而《疫起》的預算約6000萬新台幣（約1470萬港元），屬於台灣的中小型電影。在台灣，像林君陽這類中生代導演也拍攝中小型規模的電影，換句話說，除了公共電視的電視電影，其實新人導演較難找到機會，「因為台灣電影的票房基礎差不了多少，所以我們就會擺在同一個起跑線」。

串流平台相異於電影傳統的觀影經驗，它能夠成為台灣電影產業的救星嗎？林君陽執導的兩套劇集和電影《疫起》均在串流平台上線，惟他不諱言，由於台灣非主要市場，像Netflix這類型國際串流平台投放到台灣市場的資源並不多。他推算，若每年有30至40部台灣電影上映，大概只有3至4部獲Netflix青睞，整體產業很難單靠國際串流平台來維持。

「基本上他們也會蠻挑的，所以他們會花費比較多一點來買你比較好production value的作品。」他說起上來猶如過五關斬六將，在台灣較常見的做法則是當影視作品完成後，再尋找串流平台的買家。然而對大多數台灣影視工作人員來說，「我覺得他們可能要面對一個現實，就是他拍的東西不一定只賣給Netflix或者大品牌。他們更要去（探索）那些網絡渠道，要去不同位置的可能」。

因此林君陽認為：「台灣接下來往下走應該是本地OTT（串流）平台，相對小衆的OTT平台，集合起來等於是一個小聯盟。」相較香港，台灣不乏本地中小型的串流平台，例如KKTV和LiTV，串流很多本地製作的影視作品。而在中小型規模的影視製作下，可以讓工作人員和演員有空間去磨練，並且有渠道發表作品，「然後可以去餵養（演員） ，長出一些很不錯的演員，甚至一些明星 」，造星又豈止選秀節目。

國際串流平台陸續進駐

台灣串流平台GagaOOLala更主打LGBT+題材的影視作品，「他們有在經營BL的市場，我覺得這些東西都是特色市場，本來就是小衆群體，那他們就可以用相對少資源，拍出這個群體的人想看的東西」。不過林君陽還是看見暗湧，繼Netflix後，Disney+和HBO GO等國際串流平台相繼進佔台灣市場，競爭愈發激烈，「觀衆不會選了一個大平台，然後就再order一兩個小平台」，為台灣本地串流平台帶來危機。

綜觀利弊，香港本地串流平台又會否是香港影視產業的新出路？●

疫起

預告片：bit.ly/3qsCPEM

文：嚴嘉栢

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[文化力場]

相關字詞﹕電影 台灣 串流平台 文化力場

上 / 下一篇新聞