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local mode：口罩品牌轉型之路 化作清香 治癒疫後港人心靈

【明報專訊】經歷超過3年的疫情，在每天不離口罩的日子中，相信很多港人對某些口罩品牌都很熟悉，跟它們同呼同吸，有種親切的感覺。走時尚風格路線的Raze是其一，然而，當世界進入後疫情時代，品牌如何繼續發展？

可能多數人對Raze的認識只流於表面，印象中他們推出的口罩用色獨特鮮明，成為「襯衫」的一件「配飾」。事實上，Raze是一間本土初創公司，早在疫情出現前，已研發將光觸媒技術轉化為日常可用的殺菌、潔淨產品，只是當時剛好遇上一場世紀疫情，才把光觸媒技術應用到口罩上，主力推出不同顏色設計的口罩，所以Raze實非單純是「口罩品牌」。

抗疫產品轉型至生活品牌

當口罩再不是生活必須的一部分，品牌如何走下去？可能有人認為部分口罩品牌在那段漫長的抗疫日子已發了「災難財」，大可「收山」；不過對於Raze而言，他們選擇繼續走下去。「我們要用科技去幫助更多的人。」品牌CEO兼聯合創始人Vincent Fong說。他所指的並非與病毒長期對戰，而是把瑜伽當中專注呼吸的「調息法」理念糅合到家居香氛產品中，幫助提升人們心靈健康，並把品牌從推出抗疫產品逐漸轉型至一個lifestyle品牌。

糅合瑜伽「調息法」

Vincent一直深信心靈和情緒健康互相影響，他10多年前讀大學時，已開始練習瑜伽，從多年的親身經歷，他發現當中提倡專注呼吸的「調息法」，對個人思考和紓解壓力都有正面幫助，因此他想在後疫情時代，治癒社會大眾因生活變化而變得脆弱的心靈。「 雖然自己並非『瑜伽達人』，但我發現疫情時，身邊很多朋友也出現情緒問題，甚至自己的情緒健康也有點變化，那時候我便向朋友、同事推介『調息法』，希望可以改善大家的情緒。」調息法是瑜伽的一套控制呼吸的練習，透過調節能量的流動，幫助梳理思緒，達至不同階段，包括平靜、平衡和增添活力，從而對心跳、神經系統和能量有所改善。

香港品牌難處：市場小要求高

要把理念變成實體產品，品牌想出從3種感官狀態「喚醒、放緩、平衡」出發，設計出3種品牌專屬的香氣Fresh Lift、Unwind Hour和Cloud Nine，讓香氣在生活中如影隨形。Vincent解釋：「我們聞到的氣味都是分子，氣味會讓人產生不同聯想，從而慢慢影響情緒。」這3種香氣正正代表每天的不同時刻，早上起牀後以融合清新花香的Fresh Lift喚醒開初的一天；接下來用上Unwind Hour放緩腳步，沉浸於雪松與紫羅蘭的氣息，享受平靜時光。最後以Cloud Nine作結，微甜果香糅合木質香，平衡身心，讓內心回歸平靜。

從海外回流的Vincent，很自然把香港和外國的一事一物作比較。他從不同文化背景成長的經歷，有助他客觀地把香港的優劣看得更透徹。問他在香港經營品牌的困難，他一語道破：「香港人很有品味，很『識貨』，總懂得挑選好的產品，有來自不同國家、地方的產品作選擇；再加上香港的市場很細，很難做出一個香港品牌。」作為一名CEO，他需要懂得看清危機，才能逐步帶領品牌前進。在香港推出一個與情緒健康相關的產品亦不容易，但Vincent始終認為，作為本土初創公司應該盡力肩負更多社會責任：「我們希望能透過教育，來改變大家對情緒健康的看法。」●

查詢：RAZE 9435 9881（中環閣麟街店）

品牌名稱：RAZE

成立日期：2019

品牌概念：創造健康生活，照顧大眾的身心靈健康，希望大家使用產品時能同時療癒身心。

貨品種類： □時裝 □配飾 □化妝護膚品 ■其他：家品、建築及室內設計服務

客群： ■女 ■男 年齡： ■15-25 ■25-35 □35＞

銷售點： ■實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 □其他：

生產地： ■香港 ■內地 □其他 備註：

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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