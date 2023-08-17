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the buzz：清新造型 復古風格 入秋迎美國西南部牛仔風

【明報專訊】立秋已過，秋天穿搭的層次可以豐富多變起來。披一件牛仔恤衫當外套不僅保暖，還可以輕鬆搭配其他衣物，為整個造型增添一份時尚的復古風格。2023秋冬季度，45R從美國西南部的牛仔取材，以美式情懷造型迎接秋天來臨。

2023 秋冬季度，45R以位於美國新墨西哥州的聖達菲及居住於聖達菲的已故藝術大師Georgia O'Keeffe的作品為主要靈感，創作出一系列猶如穿越沙漠的牛仔復古衣飾。

聖達菲是美國最古老的城市之一，整個城市富有源遠流長而多姿多采的歷史，充滿活力的西南部文化。20世紀初流行的普韋布洛復興建築風格（Pueblo Revival），以大地色調的水泥堆砌已成，讓整座城市瀰漫着獨特的西班牙村莊及印第安風格。游走於聖達菲，就會沉浸於復興風格建築及藝術氣息之中。系列同時受居住於聖達菲的20世紀藝術大師Georgia O'Keeffe啟發，以半抽象半寫真的風格帶來一系列花卉及美國內陸景觀等印花圖案，向藝術家及這座充滿故事的城市致敬。

神秘外星人刺繡圖案

在High Density Duck系列中，靈感源自Georgia O'Keeffe過去喜歡穿著的連衣裙風格，配襯衫復古背心、外套等，充滿牛仔部落感。除此之外，仔細一看系列中經常出現一個全新的刺繡圖案——Navacco-chan，是品牌於2023秋冬全新創造的角色，神秘又可愛的外星人造型，隨處出現於新系列的各款單品及飾物中。

受聖達菲的美國西部靈感啟發而設計的西方輪廓牛仔上衣，Shirts Denim系列成為文化融合的象徵。襯衫採用短外套風格，鏤空設計靈感源自復古設計。紅色格子內襯面料和可拆卸蕾絲領子，為單品添上一絲可愛的女孩風格，打造出屬於45R的經典牛仔單品，方便搭配任何類型的下裝，亦可輕易營造出清新百搭的造型。

至於品牌深受歡迎的拼貼單品，今季再度推出將深淺不一indigo布料集合為一，帶來混合西部牛仔及可愛感的Patchwork系列。牛仔布拼接經過精心設計，並減少裁剪過程中的浪費，單品包括襯衫、裙子，以及一款可雙面穿著的短外套。

花卉圖案散發愉悅氣息

圖案方面，今季的花卉圖案從復古面料汲取靈感，融合了幾何格紋和野性花卉，在飄逸的連身裙、百搭的半截裙以及清新的上衣呈現。一系列的Khadi Flower Gingham花卉單品，散發出令人愉悅的時尚氣息。8月份的45R T恤繼續採用觸感乾爽的津巴布韋棉製作，並堅持選用人手採集棉花，同樣印有今季全新角色Navacco-chan。它是從納瓦霍地氈誕生的可愛外星人，為系列增添神秘感，其中包括以9個Navacco-chan角色身體組織成的「FORTY FIVE」字樣，或是像古文明文字藏着秘密牛仔密碼的「四十五R」，令圖案更添玩味。●

查詢：45R 2556 9745 （ifc店）

文：劉詩言

editor's pick：精緻織物 為造型增添味道

45R一直非常注重服裝配飾。為了配合2023秋冬季度的美國西南部牛仔風，品牌今季的腰帶採用了Navacco-chan造型，並使用手工雕刻的木製帶扣；另外亦帶來獨一無二的織物，希望傳遞出精心設計的溫暖感。至於頸鏈及手鏈，則在織物底座上使用古董珠仔編織，並以分層方式縫製，精緻的設計與做工，能為造型增添味道。另有銀吊墜頸鏈，品牌特別注重銀的重量和顏色，同時配以簡約頸繩，能跟其他頸鏈一同佩戴。●

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕牛仔 2023秋冬

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