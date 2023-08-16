貧者愈貧 富者愈富創意？ 百貨化巿場 時裝家品啟示

時裝插足家品並非新事。以意大利品牌為例，Giorgio Armani於2000年推出Armani/Casa，Versace則於1992年推出首個家品系列，Fendi及Missoni，更分別早於1987年及1983年便看到家品巿場的潛力，開發自家家品系列。

法國品牌看似較後期才有「時裝家品」，但其實早於1940年代，Hermès便找來Jacques Adnet合作設計一系列以馬具及皮革為本的家品，到1980年代則有由Rena Dumas與Peter Coles設計以能摺合為本的Pippa家品系列，是一代家品經典。1970年代，Pierre Cardin以高級訂做為概念的Utilitarian Sculptures亦是盛極一時之作。

當然，不論法國還是意大利，不少品牌在正式推出家品系列之前，均事先測試水溫，偶爾推出家品，又有些為VIP度身訂做，但到1990年代中後期，star designers（星級設計師）的現象令家品品牌能趕及互聯網興起，進一步觸及主流大眾，讓更多人了解到所謂designer furniture是怎樣的一回事。

品牌效應 吸引時裝巿場潛在購買力

Designer furniture現象，亦對所謂時裝家品帶來衝擊。早期的時裝家品，與品牌logo T恤邏輯一樣，只需要將品牌簽名式圖案放在基本款式家品中即可。當中最出名的例字該是Versace的美杜莎圖案，又或是Missoni的七彩鋸齒圖案，活用品牌效應吸引來自時裝巿場的潛在購買力之餘，亦是生產成本上門檻較相宜的生意手法。當然也有在外形上重新設計的作品，如Armani未正式推出家品系列前，於1982年設計的金字塔形Logo枱燈，便是少數於designer furniture潮流走入民間前，以改變作品造型為本的設計。

最明顯的轉捩點，該是Hermès於2011年參加米蘭家俬展城中展（Fuorisalone），找來Enzo Mari及Antonio Citterio設計新作。Louis Vuitton亦緊隨其後於2012年推出Objets Nomades系列，找來Campana Brothers及Atelier Oï等設計師合作迎戰，正式為時裝及奢華品牌加入家品戰場展開序幕。其間有不少品牌加入，但有不少都是以增加曝光為主，例如在櫥窗加入數件designer furniture了事。當中較有心的是Tomas Maier時期的Bottega Veneta，Loewe走先藝術後家品工藝的策略，以及Raf Simons品牌尚在時與Kvadrat的多次合作等，讓時裝家品走出純粹加上標誌的框框，更實在地融入品牌或設計師的風格及思維。

2022年也是另一個時裝家品的里程碑。如Dior找來Philippe Starck推出Miss Dior座椅，一直以室內面料為主的Loro Piana Interiors找來Raphael Navot設計Palm家品系列，Fendi Casa離開Luxury Living，改與Design Holding合作，並找來多個名設計師如Toan Nguyen、Cristina Celestino等合作。時裝品牌在這個時刻推出家品，反映了兩個現象：其一是疫情期間，時裝零售重創，反之家品巿場不跌反升，而2022年是疫情高峰過後米蘭家俬展首度回歸之年，品牌亦在疫情期間有充足時間研發新設計；另一點是最出力擴充家品業務的正是LVMH集團，包括Dior、Loro Piana、Fendi及Louis Vuitton等品牌。

一個品牌可以是一個世界觀

時裝品牌擴充家品業務，是品牌走向百貨式發展的踏腳石。近年不少品牌用上的術語是Universe，除了表達當中包羅萬有，亦表明一個品牌可以是一個世界觀，讓顧客得到沉浸式體驗。家品重要之處除了是平衡業務發展，也是品牌體驗，如Prada開cafe、Jacquemus開設期間限定的Resort，又或是各個品牌開酒店，以及Dolce & Gabbana推出食品都是例子。品牌如Gucci、Pierre Cardin等亦曾在1970至1980年代走向百貨模式發展，但大多都是出售特許經銷權予不同生產商；但現時的品牌策略發展不同，可更好地監控品質及部署產品類別，免卻為品牌帶來負面影響的危機，提升品牌價值。

近來LVMH力推家品巿場，或許能反映品牌進一步百貨化的未來趨勢及當中潛力。但個人更感興趣的，是這種走勢會否促成創意壟斷，形成「愈富貴愈有創意」的現象。體現這種現象的除了是LVMH旗下多個品牌找來設計名師合作外，Dolce & Gabbana於城中展推出以新生代設計師為主的Gen D展覽，都是呈現創意集權的表象。創意除講求諗頭，在資訊爆發及天然資源日短的年代，亦需要一個好的發布平台及用上優質素材來實踐作品。能集中資源的大集團自然能做到內部的良性循環，但對大集團以外的小品牌及設計師或會帶來衝擊，相信會左右以家品為本的品牌及其發展。●

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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