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Happy PaMa 教得樂 第462期

Happy Pa Ma

好去處：Little Twin Stars夢幻廚房 親子炮製精美便當水晶蛋糕

【明報專訊】當可愛的Kiki及Lala化身美味便當，定必令小朋友的食慾大增！最近Sanrio與煤氣公司合作推出Little Twin Stars期間限定烹飪工作坊，由專業導師教大家製作Little Twin Stars造型日式便當及水晶球蛋糕，同場更有夢幻廚房打卡位，有得玩、有得食兼可影靚相，肯定是童心未泯的媽媽們首選的親子活動！

文︰陳真紀

模特兒：Longyon

煤氣公司繼推出大受歡迎的Hello Kitty爐具系列後，近日再度聯乘Sanrio，推出全新Little Twin Stars星之煮食爐及廚具系列，並於銅鑼灣的煤氣烹飪中心舉辦「Little Twin Stars日式造型便當教室」及「Little Twin Stars幻彩水晶球蛋糕」2大期間限定烹飪工作坊，在換上Little Twin Stars主題的烹飪課室內製作美食，孩子們顯得格外興奮。

小朋友搓飯糰 家長烹煮食物

工作坊由資深導師李逸程（Cherol）教授，今次記者直擊的日式便當工作坊，便包含製作Little Twin Stars造型飯糰、芝士火腿腐皮卷、雜菜豚肉卷及日式蛋沙律，基本上大部分程序都能由小朋友親自完成，當小人兒親手「搓」出可愛的Kiki及Lala造型飯糰時，臉上都掛着滿足的笑容；至於一些需要烹煮的食物，則由家長負責，親子間充分合作。在過程中，遇到任何問題，都可以即時向導師提問，那成品就更有保證啦！

此外，在煤氣烹飪中心外的中庭位置，更設置了8月限定的Little Twin Stars夢幻小廚房場景，場內佈滿Kiki和Lala的可愛身影，每逢周末更會舉辦3D小遊戲，並免費派送限量版禮物，千萬不要錯過啊！

■INFO

Little Twin Stars日式造型便當教室

日期︰10月21日

時間︰下午2:30至5:00

報名︰bit.ly/3Ym2AmQ

Little Twin Stars幻彩水晶球蛋糕

日期︰10月21日

時間︰上午10:00至下午1:00

報名︰bit.ly/3OIwBKm

地點︰煤氣烹飪中心（銅鑼灣利舞臺9樓）

費用︰$780（參加者可帶同1名成人或小朋友）

[Happy PaMa 教得樂 第462期]

相關字詞﹕煤氣公司 便當 蛋糕 好去處

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