家家有禮：闖進太空基地 乘坐巨型飛船

【明報專訊】喜歡結交新朋友的MOMO帶同好朋友，一同乘坐巨型飛船降落觀塘！新鴻基地產旗艦商場apm與知名潮玩品牌「MOMO PLANET」合作，把擁有藍色皮膚和巨大圓耳朵的MOMO居住的神秘星球搬到apm，打造面積超過2000呎的「夏日潮玩MOMO太空站」，設置6大「太空基地」，其中包括多個打卡位，如「13呎MOMO巨型飛船」、上下顛倒的錯覺空間「無重太空船」，還有展出多幅珍藏畫作及超大公仔的「MOMO PLANET藝術館」，可以了解MOMO與貓狗好朋友MiU和OiOi在星球生活的大小事。