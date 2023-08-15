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副刊
Happy PaMa 教得樂 第462期

Happy Pa Ma

家家有禮：闖進太空基地 乘坐巨型飛船

【明報專訊】喜歡結交新朋友的MOMO帶同好朋友，一同乘坐巨型飛船降落觀塘！新鴻基地產旗艦商場apm與知名潮玩品牌「MOMO PLANET」合作，把擁有藍色皮膚和巨大圓耳朵的MOMO居住的神秘星球搬到apm，打造面積超過2000呎的「夏日潮玩MOMO太空站」，設置6大「太空基地」，其中包括多個打卡位，如「13呎MOMO巨型飛船」、上下顛倒的錯覺空間「無重太空船」，還有展出多幅珍藏畫作及超大公仔的「MOMO PLANET藝術館」，可以了解MOMO與貓狗好朋友MiU和OiOi在星球生活的大小事。

此外，同場亦設有互動遊戲，包括在「機械臂解難大挑戰」中化身太空人小助手，操作太空機械臂完成障礙物搬運任務。只需追蹤apm Instagram或facebook，並憑任何即日電子消費單據便可參與遊戲，完成任務還有機會獲贈精美禮品；「星球互動體感遊戲」則可以讓參加者透過舞動肢體幫MOMO蒐集來自不同銀河星球的情報；而The Point會員於推廣期內以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會於「神秘玩樂基地」內抽取一次盲盒，試試自己的手氣。

■INFO

夏日潮玩MOMO太空站

日期︰即日至9月10日

時間︰中午12:00至晚上11:00

地點︰觀塘apm大堂

查詢︰3148 1200

■送「新地禮品套裝」

apm送出「新地禮品套裝」予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括MOMO PLANET 探險系列盲盒（隨機一盒）、Frantz草莓松露白朱古力及岡山限定白桃茶。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者請於8月22日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：MOMO巨型飛船有多少呎高？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第462期]

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