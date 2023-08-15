採訪手記：讀書訂目標 過程比結果重要

Tommy在訪問中，也帶出一個很重要的觀念，就是假如家長給孩子所訂的目標，是關乎學業的，就要切記，是否達標只看過程，並非結果，「如果說好未來一學年，小朋友每天都要閱讀3篇中文文章，以提升語文能力。若孩子每天都有看，那就已經是成功達標了，儘管他最終中文科的成績都是不及格」。他補充，當孩子已經很努力，但成績也未如理想時，家長應該嘗試拆解箇中原因，再找其他方法幫他去進步，而不是指小朋友不達標，這樣，只會動搖他的信心。

不鼓勵採「利誘」方式

值得一提的是，Tommy說，針對一些動力極低的孩子，家長初期用「利誘」方式，誘使子女願意踏出第一步，這是無可厚非的，但長遠並不鼓勵這樣做，「讀書是他的責任，他只是完成自己基本要做的，卻得到獎賞，甚至被捧上天，這是不合情理的」。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第462期]