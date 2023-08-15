明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第462期

Happy Pa Ma

採訪手記：讀書訂目標 過程比結果重要

【明報專訊】開心時間過得特別快，莘莘學子又要準備和暑假講拜拜了！開學的大日子臨近，小朋友除了要預備好新皮鞋、新書包和新文具，最重要的，還是要預備好心態。不知有否家長像我，總喜歡在新學年為子女訂立新目標呢？不過，聽罷資深生命教育工作者陳志耀（Tommy）在今期封面故事分享的一席話後，才驚覺原來自己只是空有目標，卻欠缺執行技巧，怪不得我兩母女十居其九的所謂目標，往往都是無疾而終，真的罪過，要好好檢討和反省啊！

Tommy在訪問中，也帶出一個很重要的觀念，就是假如家長給孩子所訂的目標，是關乎學業的，就要切記，是否達標只看過程，並非結果，「如果說好未來一學年，小朋友每天都要閱讀3篇中文文章，以提升語文能力。若孩子每天都有看，那就已經是成功達標了，儘管他最終中文科的成績都是不及格」。他補充，當孩子已經很努力，但成績也未如理想時，家長應該嘗試拆解箇中原因，再找其他方法幫他去進步，而不是指小朋友不達標，這樣，只會動搖他的信心。

不鼓勵採「利誘」方式

值得一提的是，Tommy說，針對一些動力極低的孩子，家長初期用「利誘」方式，誘使子女願意踏出第一步，這是無可厚非的，但長遠並不鼓勵這樣做，「讀書是他的責任，他只是完成自己基本要做的，卻得到獎賞，甚至被捧上天，這是不合情理的」。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第462期]

上 / 下一篇新聞