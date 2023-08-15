論盡教育：考狀元靠運氣？

考試和運氣有關？

DSE放榜，4人考獲7科5**成為狀元，相比去年的11人，人數少了很多，一般家長，甚至學界有點驚訝，擔心香港學生成績驟降。在家長相驚伯有之際，考評局秘書長魏向東爆出金句：「個別同學差少少運氣，拎不到狀元。」魏秘書長原來相信考試和運氣有關？除非他存心安慰一般家長，否則可能有導人迷信之嫌，考試難道真是一命二運三風水？如果以逆向思維去想，去年11個狀元靠的不是讀書叻，靠的只是運氣好，所以拎到狀元？王師奶相信魏秘書長唔係咁諗，但他即使表示高分考生不比去年少，並舉例考獲最佳6科共40至42分的考生有107人，較去年多5人，惟事實是今年只有4個狀元。

魏向東有另一金句：「不相信高材生均已離港。」DSE考生人數逐年減少是事實，狀元數目跟着少亦正常不過，毋須在比率上較差而耿耿於懷。魏秘書長說「不相信高材生均已離港」，邏輯上無錯，高材生不會「均」已離港，如果「均」離港了，則本年一個狀元都無，更遑論榜眼、探花，所以「不相信高材生均已離港」是講多了。王師奶的絮絮不休就此打住，探討狀元的其他點滴。

狀元讀書叻 也精於考試

狀元們除了讀書叻外仲要考試叻。考試是一門大學問，市面一些補習明星並非教書有妙方，而是他們有系統地，集中人力物力去捕捉試題，將考試範圍縮窄，把原來要在大海漂浮改在游泳池游泳，既安全又舒適。如果兩個一樣咁叻的學生，一個精於考試技巧，一個只是平實地考試，這是狀元和榜眼的分別。王師奶讀中學時，知道有些學校好務實，好低調，目標只想送學生入大學，不想學生分心，好高騖遠，所以只准他們報考8科。這些學校永遠不會出狀元，但他們入大學的百分率比那些出狀元的學校還要好。DSE只是入大學的途徑，入到大學後以至出去社會已是另一回事。教育界和家長們，毋須太着眼於狀元多少，這是一剎那耀眼的煙火。我們應該更着重子弟和學子們應有的人生態度：沉實、堅毅、合群、謙遜、積極、不屈不撓和赤子之心。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第462期]