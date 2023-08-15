辣媽CEO：讀大學的意義

本來3年大學課程，結果小T用了5年才能完成。停學2年，除了因為疫情，家中經濟狀况是主要考慮。其間小T主動提出輟學要求，只是我和大T堅持，無論如何用盡一切方法都要供他讀完。讀大學的生涯經歷，對小T的影響深遠，亦意義重大！

對子女學業 採積極不干預

小T出外讀書之後的表現，不論是性格上待人接物，學習態度，整個人由內至外的變化，說脫胎換骨亦不為過！我是個辣媽CEO沒錯，但對子女的讀書學業選擇，從來採用積極不干預政策！之前大T去韓國由本來只是讀延世大學語學堂，到口裏說着要發憤圖強決定考大學，成為梨花女子大學語文系畢業生，由選校到選科我都是零參與。到了小T，我同樣秉承一貫作風，選哪間大學，讀什麼科目，是他讀，而不是我讀，自己做資料蒐集決定之後通知我就得。一開始他說想讀歷史，我支持。後來說想讀法律，我同樣支持，不過同時叫他想清楚，我不是懷疑他的學習能力，只是懷疑法律是否他的興趣所在。再後來小T告訴我決定讀Sociology，知子莫若母，我不能同意更多！

大學不是為獲什麼級榮譽而讀

他讀書的確讀得輕輕鬆鬆，不過身為大學乒乓校隊的主要骨幹，對此運動興致勃勃，樂此不疲，日日和隊友練波，四圍去打比賽。老老實實，他要是肯把打乒乓的時間抽多一點點去讀書，那個差一點點分數就到手的一級榮譽，是應該得手了吧？突然醒起我從前的科大mentee Jeff，他點止品學兼優咁簡單，學業上說是尖子絕不為過，更是大學學院的ambassador，絕對堪稱畢業生典範。當年我以為他肯定以一級榮譽畢業，結果是second upper，我很詫異問他原因。他說有仔細想過追求一級榮譽畢業，但這必須集中火力在學業上，不太能抽時間參與學校社區的種種貢獻服務，對他來說，後者的意義更重大。讀大學不是為了讀什麼級榮譽而讀，他清楚自己要的是什麼，什麼級榮譽畢業也好，最緊要畢到業就好！

小T雖然和一級榮譽擦身而過，不過獲頒大學傑出運動員獎。見他獻寶似的把證書給我看，我問他學校究竟有幾多個最傑出運動員？氣得他紮紮跳，說只得一個，全大學只得一個！OKOK，叻啦叻啦！

一級榮譽還是最傑出運動員，坦白講，即使兩樣都沒有又如何？只要不是渾渾噩噩hea住讀，讀得其所學以致用，就夠了！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第462期]