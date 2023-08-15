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副刊
Happy PaMa 教得樂 第462期

Happy Pa Ma

家庭有教：學好英語的有效認知辦法（五）

【明報專訊】分享過語音意識（phonological awareness）和組詞知識（orthographic knowledge），今次我們將焦點放在語素意識（morphological awareness）。語素意識即詞語意思的處理，而在英語學習中，語素意識指理解基本詞 （base word；或詞根root word）、前綴（prefix）和後綴（suffix）等會如何按規則，組合在一起形成一個有意義的單詞。強的語素意識，有助孩子根據一個詞語的語素結構，推測其意思，同時促進詞語的學習和句子的理解。

基本詞可以單獨作為一個有本身意義的詞語，告訴我們這個詞的「基礎」意義，在其之上加上不同的前綴或後綴，即在基礎上改變其含義。例如"care"是一個基本詞，在其添加"-ful"（小心的）或"-less"（不小心的）改變其含義。在基本詞"friend"上添加後綴"-ly"變成「友善的」，而再在"friendly"前添加前綴"un-"，就會使其意思相反（不友善的）。家長不妨與孩子作以下活動，增強孩子的語素意識：

◆識別基本詞

首先家長通過解釋長單詞中的基本詞，幫助孩子理解基本詞的基礎概念。練習使用一系列複雜單詞來識別詞根。例如：careful（=care+ful）、unhappy（=un+happy）、sleeping（=sleep+ing）、powerfully（=power+ful+ly），家長向孩子強調那些基本詞，無論加或減其他的前綴或後綴，均鮮會影響其基礎意義。

◆結構分類

家長與孩子設計紀錄袋（如圖），掛在孩子書桌或家中的當眼處，將日常生活中見到的不同英文詞語分類，放在不同的紀錄袋中，而袋中的內容可以不時加減，孩子可以不時參考。

◆字卡建「樹」

家長與孩子在課本、故事書或網絡上，尋找一些合乎年齡發展和學習進度的英文詞語，當中包括基本字、前綴和後綴，以及一些沒有任何前綴和後綴的詞語（例如：an、the、August），寫在小白卡紙上，組成一系列的字卡。將字卡反轉放在枱面上，家長與孩子輪流抽字卡，抽到基本字、前綴、後綴的就將之貼在「詞語樹（vocabulary tree）」的相應位置上。孩子間中複習詞語樹，溫故知新，鞏固記憶。

香港教育大學兒童與家庭科學中心的《賽馬會「童步向前」英語學習計劃》，自2021年起在小學推動英語學習計劃，以提升初小學生對英語學習的動機和能力，有興趣可瀏覽以下網址：www.youtube.com/@jcprojectrise3026/featured

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第462期]

相關字詞﹕親子筆陣 學習英語 家庭有教

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