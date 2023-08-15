感創航道：讓師生學習和實踐的平台

為何舉行Wonder Week？

◆學生自主學習平台

Wonder Week旨在製造一個讓學生能全心投入學習的環境，學生有充足的時間主動探索和尋找答案，能反覆嘗試及從錯誤中學習，以培育學生的探究精神和自主學習的能力。學生需為每天的課堂訂立明確的學習活動目標，檢視工作的進度，與同儕互助合作完成任務，主導自己的學習和為自己的學習負責任。

◆態度、技能和知識修煉

態度是由情感、行為和認知組成，但平日課堂互動，教師較難多角度掌握學生在態度上的建立。培養學生共通能力，需要持續運用以達至持續發展。在課堂吸收的知識，亦需要透過應用去鞏固和變得更有意義。在Wonder Week的學習過程中，學生有更多空間發揮創意；能充分表達自己的想法和感受；有更深入和深刻的反思。學生能多方面運用和展示對課題已建構的態度、技能和知識，教師能更清楚了解、掌握和評估學生的學習進度和能力。

◆真．同儕協作

協作過程中，學生需要聆聽、提問、討論、闡明想法和評價他人的想法，是訓練溝通能力的機會。Wonder Week是一個連貫的學習歷程，從構思到製作，學生有更多機會與組員建立信任和歸屬感。學生吸收同儕的建議，反覆改良作品，一同反思和分享學習歷程。透過較長的時間與組員相處和合作，學生學習處理爭吵和協商，提升思考和社交的能力。

◆教師齊成長

由於Wonder Week與平日LBD課的課時分佈大有不同，教師除了有更大的空間和彈性去設計課堂的目標和內容，以及處理平日課堂較少時間涉及的深入部分，例如：討論、協作和反思，教師亦能對自己的角色及教學策略作實踐和反思。教師有更多機會擔任積極聆聽者和引導者的角色，從而輔引學生面對問題和解決困難。伴隨着學生的學習和成長，教師亦一同在培養和提升個人的態度、技能、知識。同時 Wonder Week亦是教師之間互觀共學的機會，有足夠的時間沉澱和反思，有助整個團隊的專業發展。

文：洪美芝（教育大同項目發展及推廣經理）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第462期]